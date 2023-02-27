Об этом сообщил президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит. Он добавил, что эту доску передадут в музей университета.
К теме Обнародовали новый рейтинг университетов: какие украинские вузы попали в топ-10
По его словам, именно Ученый совет университета решил демонтировать памятную доску, посвященную российскому ученому
Ломоносов никогда не работал в этом вузе
Сергей Квит отметил, что Михаил Ломоносов никогда не работал в Киево-Могилянской академии.
"Эта доска, установленная в 1973 году, вводит в заблуждение согласно распространенной советской мифологии об этом лице", – написал он.
Ранее в Могилянке запретили российский язык: детали
- В конце января в стенах Киево-Могилянской академии запретили использовать российский язык. Правило касается всех: преподавателей, студентов, администрации, его прописали в новых Правилах внутреннего распорядка вуза.
- Президент вуза рассказал, что среди коллектива решение было принято единогласно. В голосовании также принимали участие представители студенчества, отнесшиеся к такой позиции спокойно и с пониманием.
- Сергей Квит объяснил, что никого наказывать за употребление русского не будут. Также никто не будет отслеживать, на каком языке общаются преподаватели со студентами.
- "Смысл не в наказании, а в том, чтобы менять нашу внутреннюю корпоративную культуру", – отметил президент вуза. Все для того, чтобы украинизировать университет.
- Многие украинцы согласны с решением запретить русский язык в стенах Киево-Могилянки. Все же не обошлось и без ложки дегтя, русскоязычные считают, что "это позор и нарушение прав и свобод личности".