Об этом сообщил президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит. Он добавил, что эту доску передадут в музей университета.

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По его словам, именно Ученый совет университета решил демонтировать памятную доску, посвященную российскому ученому

Ломоносов никогда не работал в этом вузе

Сергей Квит отметил, что Михаил Ломоносов никогда не работал в Киево-Могилянской академии.

"Эта доска, установленная в 1973 году, вводит в заблуждение согласно распространенной советской мифологии об этом лице", – написал он.



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