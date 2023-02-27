Про це повідомив президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт. Він додав, що цю дошку передадуть до музею НаУКМА.
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За його словами, саме Вчена рада університету вирішила демонтувати пам'ятну дошку, присвячену російському вченому.
Ломоносов ніколи не працював в цьому виші
Сергій Квіт зазначив, що Михайло Ломоносов ніколи не працював у Києво-Могилянській академії.
"Ця дошка, встановлена у 1973 році, вводить в оману, згідно з поширеною радянською міфологією про цю особу", – написав він.
Раніше в Могилянці заборонили російську мову: деталі
- Наприкінці січня у стінах Києво-Могилянської академії заборонили вживати російську мову. Правило стосується усіх: викладачів, студентів, адміністрації, його прописали у нових Правилах внутрішнього розпорядку вишу.
- Президент вишу розповів, що серед колективу рішення ухвалили одностайно. У голосуванні також брали участь представники студентства, які поставились до такої позиції спокійно та з розумінням.
- Сергій Квіт пояснив, що нікого карати за вживання російської не будуть. Також ніхто не відстежуватиме, якою мовою спілкуються викладачі зі студентами.
- "Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру", – зазначив президент вишу. Все для того, щоб українізувати університет.
- Чимало українців погоджуються із рішенням заборонити російську мову у стінах Києво-Могилянки. Все ж не обійшлось і без ложки дьогтю, російськомовні вважають, що "це ганьба і порушення прав та свобод особистості".