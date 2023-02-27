Про це повідомив президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт. Він додав, що цю дошку передадуть до музею НаУКМА.

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За його словами, саме Вчена рада університету вирішила демонтувати пам'ятну дошку, присвячену російському вченому.

Ломоносов ніколи не працював в цьому виші

Сергій Квіт зазначив, що Михайло Ломоносов ніколи не працював у Києво-Могилянській академії.

"Ця дошка, встановлена у 1973 році, вводить в оману, згідно з поширеною радянською міфологією про цю особу", – написав він.



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