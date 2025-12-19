Не кажіть "кладовка": українською це приміщення називається геть по-іншому

Переходьте на українську мову остаточно позбуваючись побутового суржику та росіянізмів. Адже українська мова має свої цікавіші відповідники.

Яким словом слід замінити росіянізм "кладовка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як сказати українською "кладовка"?

Таку важливу кімнату у кожному будинку чи квартирі, яка завжди була, сьогодні помилково називають росіянізмом – "кладовка".

Слово "кладовка" – походить від "клад" (поклад) – запас чи сховище. У російській мові воно закріпилося як назва невеликого приміщення для зберігання речей. В українській мові воно вважається розмовним та ненормативним.

Нормативним відповідником за словниками української мови є – комора. Походить слово чи грецької, чи з латини від camara (camera) – склепіння.

Словники так позначають – приміщення в житловому будинку, де тримають харчові продукти, хатні речі і та інші дрібниці або окрему будівлю для зберігання зерна.

В українській мові існують синоніми до слова "комора", як окремої кімнати та для окремої будівлі:

комірка,

запасівня,

комірчина,

сховище,

сховок.

закомірок,

закамарок,

закапелок,

прикомірок / прикоморок.

Кожен з цих синонімів має свій відтінок:

Комора – традиційне слово, вживається як у побуті, так і в літературі.

Комірчина – підкреслює невеликий розмір приміщення.

Сховище – нейтральне, офіційне слово, може стосуватися не лише продуктів, а й документів чи речей.

"У хаті була простора комора для зерна"

"Мала темна комірчина правила йому за кабінет"

"Документи зберігали у спеціальному сховищі".

А от назв для комори, як окремої будівлі дуже багато. І вона залежить від того, що у ній зберігають. Але це уже тема іншої історії.

Нехай ваші комори будуть повні корисних та цінних речей і говоріть українською!