Осінні канікули у школах України 2022: у яких областях змінили дати

Навчальний рік в Україні, попри повномасштабну війну, стартував 1 вересня. Школярі традиційно мали восени йти на канікули. Однак Росія поламала плани.

У 2022 році українські школярі мали відпочивати від навчання восени упродовж 24 – 30 жовтня. Однак у деяких регіонах України графіки осінніх канікул у школах змінили або й взагалі скасували відпочинок. Коли відпочиватимуть школярі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чому змінили дати шкільних осінніх канікул 2022

Рішення про зміну чи скасування осінніх канікул у школах ухвалює місцева / обласна влада. Однак на зміну дат відпочинку учнів восени 2022 року вплинули:

обстріли Росією енергосистем та необхідність економії світла й тепла;

погодні умови: восени вони більш сприятливі для навчання, ніж взимку;

безпекова ситуація.

Чи будуть та коли осінні канікули у школах у 2022 році

Київ

Осінні канікули для київських школярів триватимуть з 31 жовтня до 6 листопада включно, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Причин для їх перенесення наразі немає.

Київщина

Педагогічні ради вирішили, що 99% шкіл області осінні канікули перенесуть на зиму, інформує Київська ОВА.

Івано-Франківськ

Осінні канікули для учнів гімназій та ліцеїв Івано-Франківська у 2022 році перенесли. Вони розпочнуться 24 або 25 грудня. За словами директорки департаменту освіти та науки міськради Вікторії Дротянко, канікули в учнів триватимуть до лютого.

Калуш

Для учнів ліцеїв та гімназій Калуша осінні канікули триватимуть упродовж 29 жовтня – 6 листопада, повідомив голова громади Андрій Найда у "фейсбуці".

Кіровоградська область

У Кіровоградській області департамент освіти ОВА рекомендує відтермінувати осінні канікули у школах. При цьому дітей можуть відправити відпочивати, якщо виникнуть системні перебої зі світлом та інтернетом.

З 17 жовтня на канікули підуть учні 37 шкіл у Новомиргородській громаді. З 24 жовтня канікули розпочнуться у ще 149 школах регіону.

Понад 40% шкіл області перебуватимуть на канікулах. Щодо термінів – визначають громади.

У школярів Олександрії осінні канікули розпочнуться 31 жовтня. У Кропивницькому, Знам’янці та Світловодську осінні канікули об'єднають із зимовими.

Рівне

У рівненських школярів класичних осінніх канікул не буде. Їх об'єднають із зимовими, повідомили у мерії. Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.

Львів

У Львові також вирішили перенести осінні канікули у школах. Усе задля того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло. Таким чином у місті хочуть частково зекономити електроенергію.

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Біла Церква

У Білій Церкві скасували осінні канікули у школах. Школярі натомість відпочиватимуть довше взимку, повідомив начальник освіти та науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик.

Тернопільщина

24 жовтня не у всіх школах Тернопільської області розпочнуться канікули. За словами начальника Тернопільської ОВА Володимира Труша, чи відправляти учнів на канікули – вирішуватиме керівництво кожної школи.

Тернопіль

Натомість осінні канікули у школах Тернополя розпочнуться на тиждень пізніше, 31 жовтня, повідомив мер Сергій Надал.

Хмельницький

Канікули будуть у різних закладах - у різний термін, розповів заступник мера Хмельницького Михайло Кривак.

Чернівці

З 24 жовтня на осінні канікули піде більшість закладів освіти Чернівців, повідомили у мерії. Учні 34 – х шкіл міста відпочиватимуть з 24 по 30 жовтня.

На січень канікули перенесли ліцей №21, Коровійський ліцей, гімназія №2, ЗОШ №3, 10, 28, 38, Чорнівський НВК.

Із 31 жовтня по 6 листопада на канікули підуть такі заклади: ліцеї №5, 18, ЗОШ №20.

Дніпро

У школах Дніпра осінні канікули триватимуть з 24 по 30 жовтня включно.