Садовий повідомив, коли у школах Львова стартує новий навчальний рік

Новий навчальний рік у школах нашої держави стартує 2 вересня 2024 року. Триватиме до 30 червня 2025 року.

Таке рішення учора ухвалив уряд нашої держави. Мер Львова Андрій Садовий, який заявляв, що варто було б дати можливість ухвалювати рішення на місцях, відреагував і повідомив, коли учні у місті Лева повернуться на навчання.

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Коли стартує новий навчальний рік у школах Львова

Садовий заявив, що у Львові приймають і виконуватимуть рішення Кабміну про початок навчального року 2 вересня.

Львівські школярі почнуть навчання разом з усіма,

– уточнив очільник міста Лева.

І додав, що, на його думку, здоровий глузд програв. Як і демократія та децентралізація.

Той, хто ухвалює рішення, – відповідальний. Сумніваюсь, але сподіваюсь, що Кабмін має інформацію про те, якою буде зима, і що навчання відбуватиметься без форс-мажорів,

– зауважив посадовець.

Він також нагадав, що міський штаб із підготовки до зими рекомендував розпочати навчання 19 серпня, адже є ризик відключення електроенергії. І зазначив, що у час війни ми маємо бути гнучкими і швидко адаптуватись до нових обставин.

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Старт нового навчального року: передісторія