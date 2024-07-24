Садовий повідомив, коли у школах Львова стартує новий навчальний рік
Джерело:Андрій Садовий
Новий навчальний рік у школах нашої держави стартує 2 вересня 2024 року. Триватиме до 30 червня 2025 року.
Таке рішення учора ухвалив уряд нашої держави. Мер Львова Андрій Садовий, який заявляв, що варто було б дати можливість ухвалювати рішення на місцях, відреагував і повідомив, коли учні у місті Лева повернуться на навчання.
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Коли стартує новий навчальний рік у школах Львова
Садовий заявив, що у Львові приймають і виконуватимуть рішення Кабміну про початок навчального року 2 вересня.
Львівські школярі почнуть навчання разом з усіма,
– уточнив очільник міста Лева.
І додав, що, на його думку, здоровий глузд програв. Як і демократія та децентралізація.
Той, хто ухвалює рішення, – відповідальний. Сумніваюсь, але сподіваюсь, що Кабмін має інформацію про те, якою буде зима, і що навчання відбуватиметься без форс-мажорів,
– зауважив посадовець.
Він також нагадав, що міський штаб із підготовки до зими рекомендував розпочати навчання 19 серпня, адже є ризик відключення електроенергії. І зазначив, що у час війни ми маємо бути гнучкими і швидко адаптуватись до нових обставин.
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Старт нового навчального року: передісторія
- Раніше у Міносвіти заявляли, що не рекомендуватимуть розпочинати новий навчальний рік у школах України раніше.
- Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у фейсбуці написав, що правові підстави розпочинати новий навчальний рік у школах раніше ніж 1 вересня наразі відсутні.
- Натомість мер Львова Андрій Садовий заявив, що країна готується до непростої зими, тож у час війни відповідні рішення мав би ухвалювати той, хто відповідальний на місцях.
- Мерія Львова звернулася з проханням до уряду надати можливість ухвалювати рішення щодо структури навчального року громадам із врахуванням безпекової ситуації у кожному регіоні.
- В Уряді ухвалили рішення про те, що новий навчальний рік для школярів розпочнеться 2 вересня.