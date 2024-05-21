Коли у школах Дніпра закінчиться навчальний рік та розпочнуться літні канікули

21 травня 2024, 16:51
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Джерело:

Наше місто

Цей навчальний рік у нашій державі стартував 1 вересня 2023 року. Триватиме до 28 червня 2024 року.

У школах Дніпра цей навчальний рік закінчиться 31 травня. З 1 червня учні підуть на літні канікули, повідомили у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

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Коли будуть літні канікули у школах Дніпра 

Наприкінці травня у школах Дніпра зазвичай відбувались останні дзвоники. Але цього року, як і торік, через війну вони у більшості закладів освіти з безпекових міркувань не відбудуться. 

Атестати випускникам 11 класів вручатимуть наприкінці червня. Тоді ж одинадцятикласники можуть зібратись поза межами школи та відсвяткувати початок дорослого життя.

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Коли літні канікули у школах України

  • У межах цього навчального року на місцях школи та місцева влада можуть самостійно визначати дати канікул та останнього дзвоника.
  • Останній дзвоник у школах України цьогоріч має відбутися здебільшого 31 травня.
  • А от літні канікули можуть стартувати навіть з 29 червня та тривати до 31 серпня 2024 року.
  • Протягом червня у школах ще може тривати атестація, компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат тощо.
Автор: Марія Волошин