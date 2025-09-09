Іспанія – європейська країна, у якій проживає чимало українців. Тому школярам, які поєднують навчання в українських та іспанських школах, цікаво буде дізнатися чи збігаються графіки навчання.

Про графік навчання та канікул в університетах та школах Іспанії.

Як проходить навчання у школах Іспанії?

За освіту в Іспанії відповідає Міністерство освіти, культури і спорту. Проте у 17 автономних регіонах рішення про систему освіти приймаються окремо.

Іспанія стала країною, яка прихистила кілька сотень українських біженців та ввійшла до ТОП-5 країн, які прихистили найбільше українців. А тому там чимало українських школярів здобувають освіту в іспанських закладах освіти, а дехто і поєднує навчання в Іспанії та Україні. Тому знання графіку навчання значно полегшує планування свого навчального навантаження.

Важливо! В Іспанії налічується понад 300 тисяч українців, включаючи як тих, хто приїхав до повномасштабного вторгнення, так і тих, хто втік від війни. Приблизно 197 тисяч з них – це біженці, які отримали тимчасовий захист. Серед них 29 500 дітей шкільного віку (дані лютий 2024 року).

Зауважте, що тривалість навчального року в Іспанії відрізняється у кожному регіоні країни та навіть може залежати від того, у якій школі навчається учень.

Зазвичай в Іспанії навчальний рік розпочинається в середині вересня, триває до середини червня (приблизно 175 днів) і складається з трьох триместрів по 11 тижнів кожний.

Цікаво, що в Іспанії канікули тривають довше, ніж в будь-якій іншій європейській країні. Учні відпочивають, як правило, два тижні на Різдво, два тижні на Великдень і близько 11 тижнів влітку.

Якщо уніфікувати, то навчання розпочинається у другий понеділок вересня і триває до передодня Різдва, далі 2 тижні канікул. Другий триместр з середини січня до Великодня і знову 2 тижні канікул. А третій триместр – до 20 чисел червня. Однак, точні дати слід дізнаватися у кожному регіоні чи навіть школі.

Ми пропонуємо графік канікул на 2025 – 2026 навчальний рік в найвідоміших регіонах Іспанії:

Арагон:

Початок навчання: 8 вересня 2025 року.

Зимові канікули: 19 грудня 2025 року – 6 січня 2026 року.

Великодні канікули: 30 березня – 6 квітня 2026 року.

Завершення навчання: 19 червня 2026 року.

Каталонія:

Початок навчання: 8 вересня 2025 року.

Зимові канікули: 20 грудня 2025 року – 7 січня 2026 року.

Великодні канікули: 28 березня – 6 квітня 2026 року.

Завершення навчання: 20 червня 2026 року.

Мадрид:

Початок навчання: 8 вересня 2025 року (початкова школа), 9 вересня – середня школа.

Зимові канікули: 20 грудня 2025 року – 7 січня 2026 року.

Великодні канікули: 27 березня – 6 квітня 2026 року.

Завершення навчання: 19 червня 2026 року.

Кантабрія:

Початок навчання: 8 вересня 2025 року (початкова школа), 11 вересня – середня школа.

Зимові канікули: 23 грудня 2025 року – 7 січня 2026 року.

Великодні канікули: 17– 27 березня.

Завершення навчання: 18 червня 2026 року – початкова школа та 22 червня – середня школа.

Ла-Ріоха:

Початок навчання: 9 вересня 2025 року.

Зимові канікули: 23 грудня 2025 року – 7 січня 2026 року.

Великодні канікули: 14 – 21 березня 2026 року.

Завершення навчання: 23 червня 2026 року.

Зауважимо, що у вересні та червні у школярів скорочений день. Домашніх завдань не задають, а атмосфера у школі стоїть дуже розслаблена. А підсумкова оцінка за триместр складається з кількох показників: оцінки за контрольні, виконання домашніх завдань, поведінка та інше.

Цікаво! Заняття в більшості шкіл починаються о 9 ранку і тривають до 12:00. Далі – перерва на обід до 15:00. А з 15:00 до 17:00 – друга частина занять. Тобто діти перебувають у школі увесь день. Лише у деяких школах навчання починається о 8 – 8:30 і закінчується о 14:00, без обіду.

Який графік навчання в іспанських вишах?

В іспанських університетах навчальний рік триває з вересня до червня наступного року. Виші зачинені у дні державних свят, які можуть бути національними, регіональними або місцевими, а також у такі свята, як Різдво та Великдень (Semana Santa іспанською мовою). Як і школи.

Ось у які національні свята іспанці відпочивають:

Національний день Іспанії – 12 жовтня 2025 року. День всіх святих – 1 листопада 2025 року. День Конституції – 6 грудня 2025 року. Свято Діви Марії – 8 грудня 2025 року. Різдво – 25 грудня 2025 року. Богоявлення – 6 січня 2026 року. День праці – 1 травня 2026 року.

Навчальний рік в іспанських вишах для майбутніх бакалаврів починається в останніх числах вересня, а магістри розпочинають заняття з жовтня.

Навчальний рік ділиться на два семестри – осінній та весняний.

Осінній семестр: Розпочинається у вересні або жовтні.

Розпочинається у вересні або жовтні. Весняний семестр: Розпочинається у лютому і триває до кінця червня.