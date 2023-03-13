У частині шкіл діти не відпочиватимуть: коли учні у Чернівцях підуть на весняні канікули

У більшості шкіл Чернівців весняні канікули мають розпочатися наприкінці березня – на початку квітня. Скільки відпочиватимуть учні, визначає кожна школа самостійно.

Про це поінформували в управлінні освіти Чернівецької міськради.

Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули у школах Чернівців

Чернівецькі чиновники уточнили, що терміни канікул у школах міста визначають на педраді школи. Зокрема, коли погоджують структуру навчального року. Так, у кожній школі Чернівців – різна ситуація.

До слова, у шести школах міста перенесли весняні канікули на зиму. Це ліцеї №3, 5, 16, гімназія №6, ЗОШ №3, 31. Учні цих навчальних закладів пішли на зимові канікули на тиждень раніше.

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Учні всіх інших шкіл підуть на весняні канікули. У цих школах відпочинок для дітей розпочнеться наприкінці березня – на початку квітня.