Чи точно катання "на коньках": розваги з якими взуванками чекають українці

Однією з улюблених зимових розваг є катання на льоду. Але взуття, зі спеціальним пристосуванням для ковзання, помилково називають – коньки.

розповідає 24 Канал

Як правильно називається взуття для ковзання?

За кілька днів розпочнеться перший місяць зими – грудень. В Україну уже навідалася зима та припорошила північ країни сніжком, а дітлахи уже потішилися та повправлялися у ліпленні сніговика.

А ті, у кого зима улюблена пора року, чекають початку морозів та повноцінних снігопадів, щоб насолодитися зимовими розвагами – катанням на лижах, санчатах та коньках.

Хоча ні, слово "коньки" – це росіянізм. Воно буквально означає – "маленькі коні".

В літературній українській мові існує інший відповідник – "ковзани". Слово походить від дієслова ковзати – тобто легко рухатися по поверхні льоду. "Ковзани" – це слово, яке має питомо українське походження й відображає сам принцип руху – ковзання.

Що таке ковзани?

Ковзани – це спеціальні сталеві смужки, прикріплені до взуття для ковзання по льоду. Найдавніші ковзани датують віком понад 3500 років. Їх знайшли у Китаї, а виготовляли з рогу та кістки. В Україні ковзани виготовлялися з ребер тварин та називалися "нартами".

У словниках та класичній літературі зустрічаємо саме цей варіант: "Літає малий Микита на ковзанах, як птах" (Степан Васильченко).

Катайтеся на ковзанах з задоволенням / Freepik

А от спеціальний майданчик для катання, називається – ковзанка. У розмовній мові можна почути "льодовий майданчик", але це вже описове слово, не замінник.

Висновок такий – українською ми катаємося на ковзанах, а не "на коньках". Це слово не лише правильне, а й красиве, бо має власне походження, яке передає легкість руху по льоду. Говоріть українською!