"Все геніально": учень здав чистий аркуш і вразив відповіддю на завдання

Учителька зарубіжної літератури з Чернівців Аліна Мец розповіла цікавий випадок зі свого уроку. Він стосувався оцінювання одного з учнів.

Школяр здав порожній листок як відповідь на завдання. Подробиці педагогиня розповіла у відео у тіктоці.

Як відповів на завдання учень?

Мец розповіла, що дала своїм учням завдання написати "лист Гамлета" самому собі після фіналу. Один із учнів здав їй чистий аркуш. Він пояснив, що це і є справжня відповідь на запитання.

Учень обґрунтував це тим, що Гамлет у фіналі помер, тож листа більше не напише,

– розповіла вчителька про відповідь школяра.

При цьому запитала, яку оцінку варто було б поставити учневі.

Як цікаво учень відповів на завдання: дивіться відео

Що думають українці?

У коментарях написали таке:

12, бо, значить, дочитав.

Шкода, що зараз не зрозуміти, чи учень сам до цього додумався, чи йому підказав ChatGPT.

Дивлячись на інші оцінки. Якщо завжди були високі (11 – 12), то можна поставити 12, якщо ні – то 10. Але обов'язково викликати на розмову та сказати, що так краще не робити та це буде останній раз, коли таке пройде.

Все геніально – просто. Я б поставила 12, оскільки учень знайомий з матеріалом, кмітливий (а це йому знадобиться в житті набагато більше), та обґрунтував чому так. Питання є до вчителя, оскільки завдання має прогалину, то чи це вина учня, що вказав на неї?

Взагалі – це геніально, це не виконана робота, тому ± 10.

Це доволі хороша відповідь, Можна поставити ще один-два уточнювальні запитання, для того, щоб краще зрозуміти його усвідомленість тексту, і вже тоді ставити оцінку.

