"У той момент тяжко зупинити": науковець розповів, чи є ефективні ліки проти раку

18-річний українець Дарій Кузьмінський протягом останніх років досліджував протиракові сполуки. Зі своїми науковими роботами також перемагав на міжнародних конкурсах.

Деталі юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Зокрема, поділився думкою про те, чи можливо створити ефективні ліки проти раку.

Що за проєкт створив хлопець?

Дарій розповів, що відповідний проєкт-дослідження на тему протидії раку презентував у Тунісі. Над ним працював разом з науковою керівницею в ЛНУ імені Івана Франка.

З нею ми досліджували різні види препаратів, які в майбутньому можна було б застосовувати для лікування пухлин,

– зазначив хлопець.

І додав, що результати опублікували, тож наукові товариства можуть користуватися цією інформацією.

До слова, юний українець може похизуватися чотирма роботами – переможницями на світових конкурсах у Хорватії, Польщі та Тунісі.

Чи можливо створити ефективні ліки проти раку?

Дарій розповів, що зараз є дуже багато різних сполук, які насправді дуже ефективні в лікуванні раку.

Проблема в тому, що дуже багато людей дізнається про рак на пізніх стадіях. І в той момент дуже тяжко зупинити ракові новоутворення. Тому варто перевіряти своє здоров'я,

– каже хлопець.

Він також розповів, що у Японії, де Дарій зараз здобуває міжнародну освіту, щороку навіть іноземні студенти проходять обов'язковий медогляд. Якщо знаходять проблему, відразу повідомляють, аби можна було почати лікування якомога швидше.

А в Україні багато людей не бачить потреби робити такі огляди (УЗД, рентген тощо). Часто це причина виявлення раку на пізній стадії,

– зазначає юний геній.

Він також зізнався, що ситуація дуже залежить саме від типу раку. Є пухлини, що дуже швидко прогресують.

Ми якраз займалися лімфомою. Лімфома – дуже небезпечний рак, що дуже швидко прогресує. Але є такі види раку, які прогресують протягом років. Є такі, які сьогодні набагато легше вилікувати,

– каже Кузьмінський.

І додає, що можна підібрати людині специфічні препарати, аби вилікувати пухлину на третій чи четвертій стадії. А деякі, навіть якщо знайти їх на другій стадії, вилікувати буде вже складно. Тому хлопець радить часто перевіряти своє здоров'я.