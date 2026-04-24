В українців "терпіння не лопає": але є свої цікавіші вислови на цю ситуацію

Українська мова має багатий набір фразеологізмів, що описують терпіння та його втрату. Тому не варто дослівно калькувати чужомовний вислів.

Чому в українській мові немає вислову "лопнуло терпіння", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці та радіоведучої Олі Багній.

Що сказати замість "лопнуло терпіння"?

У розмовній українській часто можна почути: "У мене лопнуло терпіння". Це калька з російського "лопнуло терпение".

А в українській мові такого вислову немає. Але щоб зрозуміти чому, варто розібрати кожне слово.

Слово "терпіння" замінюють на – "терпець" і обидва походять від дієслова "терпіти". І у вислові це не просто "терпіння", а саме межа витримки, момент, коли сили закінчуються.

А слово "лопнути", похідне від "лопнутися", тобто розривати оболонку, вибухати, рватися внаслідок натягу (як струни чи дроти).

Втім, українська мова ці слова не поєднує, але має свої образні й питомі вислови, які допомагають виразити емоційний стан людини – від стриманості до моменту, коли "терпіння лопнуло": Терпець увірвався / урвався / луснув – означає, що людина більше не може витримувати, остаточно втратила спокій чи рівновагу.

Переповнити чашу терпіння – досягти межі витримки, коли вже неможливо терпіти.

Чаша терпіння переповнилася – образне порівняння, коли дрібні образи чи труднощі накопичуються й стають останньою краплею.

Уривається терпець – процес втрати витримки, коли ще трохи – і людина вибухне.

Словник української мови (СУМ-20) пояснює "терпець урвався" – як "хтось утратив здатність терпіти".

Уявіть мотузку, яку довго тягнуть. Вона тоншає, тоншає… і нарешті уривається. Ось так і з нашим терпцем: він може тримати довго, але має межу.

Додатковий приклад: "Давид... хоч він і дуже погане діло зробив, підпалив, – так же його призведено до того! Нащо ж його стільки кривджено, що вже й терпець увірвався чоловікові?" (Борис Грінченко).

Це звучить автентично, яскраво й відповідає нормам української мови.

Не кажіть "лопнуло терпіння": дивіться відео

"Минуло п’ять хвилин, десять… Мені вже почало набридати, врешті зовсім увірвався терпець " (Юрій Збанацький).

"Це були останні краплі, що переповнили чашу терпіння " (Іван Микитенко).

"Мій терпець луснув – так я хотіла бачити Чагара" (Микола Хвильовий).

"Терпіння лопнуло" – калька / Мова – ДНК нації

Знали, що "я вибачаюся" казати неправильно?

Про ще одну мовну помилку, яка є калькуванням з російської мови, ми розповідали раніше. В українській мові немає вислову – "я вибачаюся".

Мовознавці пояснюють, що вислів "я вибачаюся" є помилковим, оскільки означає, що людина сама себе пробачає.

Правильними формами вибачення є "вибачте", "перепрошую" або "прошу вибачення".

Говоріть українською! І пам'ятайте – українська мова має багато своїх фразеологізмів на усі випадки життя!