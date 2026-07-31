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Освіта Освіта в Україні Бельфер, гайцер і гарбар: кого так називали на галицькому діалекті
31 липня, 17:26
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Бельфер, гайцер і гарбар: кого так називали на галицькому діалекті

Марія Волошин

Українська мова може похизуватися значною кількістю цікавих та колоритних слів. Зокрема багато мовних перлин є серед діалектизмів.

Окремі можуть бути доволі популярними, інші натомість – вийти з ужитку. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" пропонує вам урізноманітнити своє мовлення. 

Які колоритні назви професій є в Галичині 

Так, у сорок третій добірці розповімо, які цікаві назви професій та видів діяльності можна відшукати у Словнику львівської ґвари. Когось так могли називати у Галичині поважно, а когось – і жартома. 

У цьому словнику ви можете знайти такі цікаві та незвичні слова:

  • бе́льфер – учитель;
  • га́йцер – помічник машиніста;
  • моторо́вий – водій трамвая;
  • гарбар – кушнір;
  • гаукаж – адвокат;
  • балаґула – візник;
  • зеленчук – прикордонник;
  • мулик – муляр;
  • полікер – поліцай;

Цікаво "Йдем на філіжанку кави та пляцки": які фрази та слова передають весь колорит Львова.

  • кербер або цербер – вахтер;
  • постерунко́вий – дільничний;
  • різуля – різник;
  • ганделес – торгівець;
  • побережник – лісник;
  • термінатор – помічник майстра;
  • швидрига – швець;
  • шимон – двірник (та інші). 

Зазначимо, що львівська ґвара (говірка, балак) – сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів – десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед мешканців.

Вивчайте більше слів з галицької говірки

24 Канал також пропонує прочитати такі добірки з нашої рубрики про діалектизми на Галичині:

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