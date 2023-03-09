Ракетний удар по Києву: як працюватимуть школи та садочки в місті та області

Вночі Росія вчергове атакувала Україну. Вибухи лунали в різних містах, зокрема і в Києві. Через це у столиці змінили роботу закладів освіти на сьогодні, 9 березня.

За рішенням керівників освітніх закладів можуть бути зміни в навчальному процесі через ракетний обстріл Києва. Зокрема, деякі школи цього дня перейшли на дистанційний формат.

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Після нічної атаки школам у всій КИївській області рекомендують працювати в дистанційному режимі. Це рішення стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності.

Водночас дитячі садочки – в режимі чергових груп. "Централізовано зберігається змішана форма навчання", – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Міський очільник Ірпеня Олекандр Маркушин заявив, що школи в місті також працюватимуть дистанційно, а дитсадки у штатному режимі. "Прошу приватні освітні заклади також прислухатися до цих рекомендацій", – написав він.

Рішення про переведення шкіл на дистанційну форму було прийняте і в Бориспільській громаді. Садки там працюватимуть в режимі чергових груп.

Що відомо про нічну атаку на Київ

Повітряна атака у столиці вночі 9 березня тривала понад 7 годин, а для неї російські окупанти використали практично всі типи свого повітряного озброєння – іранські дрони-камікадзе "Shahed" і майже все найменування крилатих ракет.

Окупанти для удару по Києву використали балістичну ракету "Кинджал". Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури. Всі служби наразі працюють на місці.

У Святошинському районі уламками ракети поранено двох людей, їм надається медична допомога.

Загалом по Україні сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе. До того ж 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.