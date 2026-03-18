Не взяли у 1 клас, бо не вміє читати: українців обурила ситуація зі школою

В Україні спалахнула дискусія через відмову зарахувати шестирічну дитину до першого класу. Причиною назвали відсутність базових навичок, однак у мережі переконують: такі вимоги суперечать правилам.

Одна з користувачок соцмережі Threads, українка Тетяна на своїй сторінці розповіла, що її шестирічного племінника не зарахували до першого класу в одному із закладів освіти Кропивницького. За словами жінки, у школі відмовили через те, що дитина не вміє читати та не може рахувати до ста.

Дивіться також Під регіт класу: вчителька витерла ноги об голову учня, який прибирав речі з підлоги

Дитину не взяли до школи: що сталося та чи законні такі вимоги?

Водночас у закладі також зазначили, що класи вже нібито повністю укомплектовані.

Що розповіла мама учня / Скриншот з Threads

Ситуація викликала жваве обговорення у мережі. Більшість користувачів переконані, що школа не має права відмовляти у зарахуванні з таких причин.

Дитина не повинна вміти читати / Скриншот з Threads

Зверніть увагу! Коментатори наголошують, що за програмою Нової української школи діти якраз і навчаються читати та рахувати вже у першому класі. Також у дописах зазначають, що під час вступу до школи не проводять жодних тестів на рівень знань чи підготовки.

Що радять батькам

Користувачі пояснюють, що в Україні діє принцип закріплення школи за місцем проживання. Якщо дитина проживає на території, що належить до певного навчального закладу, їй не можуть відмовити у зарахуванні. У разі виникнення подібних ситуацій радять звертатися до місцевого відділу освіти або подавати скаргу.

Дитину мають взяти до школи за місцем проживання / Скриншот з Threads

Водночас деякі користувачі зауважують, що складнощі можуть виникати, якщо батьки обирають школу не за місцем реєстрації, а популярний заклад із обмеженою кількістю місць.

Попри це, дискусія вкотре порушила питання доступності освіти та дотримання правил зарахування дітей до першого класу.

"Вчитель – не обслуга": допис педагогині викликав гарячу дискусію