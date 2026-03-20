Як правильно назвати "ведмедя" українською мовою: чимало людей плутаються і не дарма

Все глибше вивчаючи мову, ми дізнаємося, що українські дорадянські словники містять кілька слів для назв тварин, продуктів чи речей. І це не лише діалектизми.

Котре зі слів правильне для назви тварини – ведмідь чи медвідь, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавця Андрія Шимановського.

Як правильно українською – ведмідь чи медвідь?

А вам доводилося плутати цих два слова – ведмідь чи медвідь, та сумніватися, котре зі слів правильне? Вважається, що "ведмідь" – літературна норма. А "медвідь" – росіянізм чи діалектизм.

Сьогодні мовознавці доводять – вам не треба обирати, бо обидва слова правильні тотожні, фіксуються в словниках та інших назвах. А різняться лише етимологією

Слово медвідь теж має українське походження, але нині мало хто знає, що воно теж нормативне. Походить слово "медвідь" від праслов'янського medvědь, утворене з основ *medu та *ěd-(їсти), тобто – "медоїд".

Слово збереглося в назвах – річка Медведів, прізвище – Медвідь, Медведик, населені пункти – Медведівці, Медвежа, Межвежанка, Медведка, Медведеве, Медведівка, Медведен. І ці назви не помилка і не вплив російської мови, так було здавна.

А звичне українське "ведмідь" утворилося від тієї ж основи medvědь, але зазнала фонетичних змін. Або ж іншого поєднання vědati "знати" та *medu – "той хто знає де мед", або "той хто знається на меді".

Обидва варіанти існують у нашій мовній традиції, проте літературна норма закріпила саме "ведмідь".

Слова медвідь, медведик, медведиця містять Словник української мови Бориса Грінченка та словник "Горох", які так називають – великого хижого ссавця родини ведмедевих із незграбним масивним тілом, укритим густою шерстю.

А ще, як асоціацію з твариною, "ведмедем/медведем" називають велику, сильну, масивну чи неповоротку людину.

Цікаво! Ще одне значення слова "ведмідь" стосується алкоголю. Так називають суміш різних вин або суміш вина з чаєм чи кавою: – Як вип'ю цього ведмедя ще одну чарку, то .. так і піду по хаті гацати метелиці, ще й на одній нозі. (Іван Нечуй-Левицький).

Тому не все те суржик, що нам видається. Подібні пояснення мовознавців, що це не помилка, можна знайти до слів каток і ковзанка, фонтан і водограй, творог і сир, вареники і пироги, мука і борошно та ще чимало слів-синонімів. Це чудово, що ми маємо вибір і не робимо помилки насправді, про це лише варто знати.

В Україні ведмідь – найбільший хижак, який мешкає в Карпатах, на Волині та Поліссі. І милі кадри, з фотопасток, ще наприкінці лютого показали природоохоронці – ведмеді у Карпатах прокинулися.

Медведь – насправді це не суржик, а історична форма українського слова, яка просто не увійшла до сучасного літературного стандарту. А ви тепер про це знаєте.