Освіта Освіта в Україні "Випробую на своїх учнях": 12-річний українець вразив мережу методикою вивчення віршів
26 січня, 17:31
Оновлено - 17:38, 26 січня

"Випробую на своїх учнях": 12-річний українець вразив мережу методикою вивчення віршів

Марія Волошин
Основні тези
  • 12-річний Григорій з Одеси поділився методикою вивчення віршів для інших школярів.
  • Він використовує перші літери кожного слова для запам'ятовування.

12-річний Григорій з Одеси поділився цікавою методикою з іншими учнями. Вона допомагає легко і швидко запам'ятати вірш.

Хлопець також пропонує "озброїтися" папером та фломастерами. Відео вивчення відповідної методики опублікував у тіктоці батько хлопця та викладач ораторського мистецтва Іван Гладирь. 

Яку методику пропонує учень? 

Так, школяр пропонує взяти аркуш паперу та фломастери і записати перші літери кожного слова з необхідного вам вірша. 

Кожна літера на цьому аркуші – це початок одного слова з вірша,
 – пояснює Григорій у ролику.

Далі він декламує вірш і одразу пропонує глядачам спробувати перевірити, що вони запам'ятали з першого разу.

Таку методику оцінили навіть учителі: похвалили хлопця.

Методика – супер. Випробую на своїх учнях, 
– написав один із педагогів у коментарях до відео. 

12-річний українець вразив мережу методикою вивчення віршів: дивіться відео 

Що думають українці? 

У коментарях українці висловили свої думки щодо запропонованого хлопцем. Ось що написали: 

  • Чудова методика! Перевіряла на учнях.

  • Мій син – 6 років – запам'ятав його за цією технікою дуже швидко. і вже рік минув, а він його не забуває.

  • Дякую за пораду, дуже цікаво!!!

  • Нічого не запам'ятала.

Нагадаємо також, українці влаштували дискусію щодо того, чи потрібно задавати дітям зараз домашні завдання у школі. Розпочала її мама української школярки Юлія Борецька дописом про скасування цих завдань. Свої думки вона написала у Threads. Зокрема, зазначила, що домашні завдання мають померти.