"Міленіали, перекличка!": у мережі згадали шкільні конкурси і показали, ким стали зараз

У мережі набирає популярності допис із запитанням до міленіалів про їхнє життя через багато років після участі у шкільних конкурсах. Українці активно діляться історіями – від кар'єрних успіхів до несподіваних життєвих поворотів.

На сторінці в Threads "Sapio.ua" опублікували допис із закликом до міленіалів пригадати шкільні роки. Авторка Ксюша звернулася до тих, хто брав участь та пам'ятає конкурси Петра Яцика та "Кенгуру", і запитала, чим вони займаються сьогодні.

Дивіться також "Шкільна програма вбиває любов до читання": заява репетиторки НМТ спричинила бурхливу дискусію

"Міленіали, перекличка!": Українці масово діляться своїми історіями

Дівчина також розповіла про себе: нині створює подарунки для таких же, як і сама, міленіалів. У коментарях користувачі почали активно розповідати про свій шлях після школи.

Хтось із них будував кар'єру, хтось змінив кілька професій, а дехто зізнається, що досі шукає себе.

Допис розбудив хвилю погадів / Скриншот з Threads

Серед відповідей – дуже різні історії:

робота у медицині та навчання на лікаря;

творчі професії – малювання, випічка, організація свят;

робота у медіа та на радіо;

подорожі світом;

перерви в кар'єрі через декрет.

Від досягнень у школі до реального життя

Деякі користувачі жартують, що численні перемоги в конкурсах і олімпіадах не завжди гарантували легкий життєвий шлях. Інші ж навпаки підкреслюють, що досвід участі у таких заходах допоміг їм сформувати впевненість у собі та навички, які стали у пригоді в дорослому житті.

Допис розбудив хвилю погадів / Скриншот з Threads

Окрім цього, у коментарях розгорнулася ще одна дискусія – про різницю між міленіалами та зумерами. Деякі користувачі зазначають, що також брали участь у цих конкурсах, хоча формально належать до іншого покоління.

Зумери теж там були / Скриншот з Threads

Попри це, допис став своєрідною "перекличкою", яка об'єднала людей різного віку навколо спільних шкільних спогадів.

Що це за конкурси, про які згадали міленіали?

Конкурс імені Петра Яцика – це один із найвідоміших мовних конкурсів в Україні, який спрямований на популяризацію української мови. У ньому беруть участь школярі та студенти, змагаючись у знаннях правопису, граматики та культури мовлення.

Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" – це інтелектуальне змагання для учнів, яке проходить у тестовому форматі. Його мета – розвивати логічне мислення, інтерес до математики та вміння розв'язувати нестандартні задачі.

"Вчитель – не обслуга": допис педагогині викликав гарячу дискусію