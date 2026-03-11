Укр Рус
Освіта Освіта в Україні У Київській консерваторії – перевірка через скаргу студентки з Китаю
11 березня, 12:23
3

У Київській консерваторії – перевірка через скаргу студентки з Китаю

Марія Волошин
Основні тези
  • Студентка з Китаю поскаржилася на Національну музичну академію України через можливі факти незаконного збору коштів та академічного шахрайства.
  • Це призвело до перевірки закладу освіти Міністерством культури.

Китаянка Ву Юаньюань, яка є студенткою Національної музичної академії України (НМАУ), поскаржилася Міністерству культури України на свій ЗВО. Причина – можливі факти незаконного збору коштів, академічного шахрайства.

А також – факти можливої службової недбалості працівників відділу по роботі з іноземними студентами та інших структурних підрозділів вишу. Про це Мінкульт повідомив у відповіді на запит "Главкома".

Дивіться також На Закарпатті об'єднують два найбільші виші: який університет утворять 

Що відомо про перевірку? 

У кінці листопада минулого року очільниця Мінкульту Тетяна Бережна видала наказ про утворення Комісії з перевірки Національної музичної академії. Це сталося після скарги студентки-другокурсниці магістратури цього вишу Ву Юаньюань. 

Перевірку мали завершити до 10 лютого 2026 року, але продовжили до 20 березня. У відповіді відомство пояснило, що це через сесію та канікули в Академії, а також проблеми зі світлом. 


Відповідь Мінкульту на запит "Главкома" / "Главком"

У відповіді мовиться про те, що перевіряють, зокрема, організацію діяльності відділу з роботи з іноземними студентами академії та стан організації навчання іноземних студентів.

Цікаво! Напередодні 2026 року Мінкульт перейменував Національну музичну академію.

Що кажуть в Академії?

Проректор з навчальної роботи НМАУ Віктор Бондарчук запевнив: студентка Ву Юаньюань подала скаргу в Мінкульт, але до керівництва Академії не зверталася. І додав, що керівництво вишу суті скарги не знає.

Мінкульт ознайомив нас з наказом щодо проведення перевірки. Перевірка триває, на сьогодні результатів ще немає. Тому ми не знайомі з актом перевірки, нічого не знаємо. Ми в процесі, 
– заявив освітянин.

Дивіться також На Закарпатті об'єднують два найбільші виші: який університет утворять 

Що відомо про перейменування Академії?

  • 30 грудня 2025 року Мінкульт перейменував Національну музичну академію України імені Петра Чайковського на Національну музичну академію України.

  • У документі зазначили, що використання імені Чайковського у назві Академії є символікою російської імперської політики і не відповідає законодавству. 

  • Рішення не вплине на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність вишу. 

  • Дискусія щодо назви Київської консерваторії тривала від квітня 2022 року через те, що "образ російського композитора активно використовує ворожа пропаганда". 