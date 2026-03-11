А також – факти можливої службової недбалості працівників відділу по роботі з іноземними студентами та інших структурних підрозділів вишу. Про це Мінкульт повідомив у відповіді на запит "Главкома".
Що відомо про перевірку?
У кінці листопада минулого року очільниця Мінкульту Тетяна Бережна видала наказ про утворення Комісії з перевірки Національної музичної академії. Це сталося після скарги студентки-другокурсниці магістратури цього вишу Ву Юаньюань.
Перевірку мали завершити до 10 лютого 2026 року, але продовжили до 20 березня. У відповіді відомство пояснило, що це через сесію та канікули в Академії, а також проблеми зі світлом.
Відповідь Мінкульту на запит "Главкома" / "Главком"
У відповіді мовиться про те, що перевіряють, зокрема, організацію діяльності відділу з роботи з іноземними студентами академії та стан організації навчання іноземних студентів.
Цікаво! Напередодні 2026 року Мінкульт перейменував Національну музичну академію.
Що кажуть в Академії?
Проректор з навчальної роботи НМАУ Віктор Бондарчук запевнив: студентка Ву Юаньюань подала скаргу в Мінкульт, але до керівництва Академії не зверталася. І додав, що керівництво вишу суті скарги не знає.
Мінкульт ознайомив нас з наказом щодо проведення перевірки. Перевірка триває, на сьогодні результатів ще немає. Тому ми не знайомі з актом перевірки, нічого не знаємо. Ми в процесі,
– заявив освітянин.
Що відомо про перейменування Академії?
30 грудня 2025 року Мінкульт перейменував Національну музичну академію України імені Петра Чайковського на Національну музичну академію України.
У документі зазначили, що використання імені Чайковського у назві Академії є символікою російської імперської політики і не відповідає законодавству.
Рішення не вплине на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність вишу.
Дискусія щодо назви Київської консерваторії тривала від квітня 2022 року через те, що "образ російського композитора активно використовує ворожа пропаганда".