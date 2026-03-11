А також – факти можливої службової недбалості працівників відділу по роботі з іноземними студентами та інших структурних підрозділів вишу. Про це Мінкульт повідомив у відповіді на запит "Главкома".

Що відомо про перевірку?

У кінці листопада минулого року очільниця Мінкульту Тетяна Бережна видала наказ про утворення Комісії з перевірки Національної музичної академії. Це сталося після скарги студентки-другокурсниці магістратури цього вишу Ву Юаньюань.

Перевірку мали завершити до 10 лютого 2026 року, але продовжили до 20 березня. У відповіді відомство пояснило, що це через сесію та канікули в Академії, а також проблеми зі світлом.



Відповідь Мінкульту на запит "Главкома" / "Главком"

У відповіді мовиться про те, що перевіряють, зокрема, організацію діяльності відділу з роботи з іноземними студентами академії та стан організації навчання іноземних студентів.

Цікаво! Напередодні 2026 року Мінкульт перейменував Національну музичну академію.

Що кажуть в Академії?

Проректор з навчальної роботи НМАУ Віктор Бондарчук запевнив: студентка Ву Юаньюань подала скаргу в Мінкульт, але до керівництва Академії не зверталася. І додав, що керівництво вишу суті скарги не знає.

Мінкульт ознайомив нас з наказом щодо проведення перевірки. Перевірка триває, на сьогодні результатів ще немає. Тому ми не знайомі з актом перевірки, нічого не знаємо. Ми в процесі,

– заявив освітянин.

Що відомо про перейменування Академії?