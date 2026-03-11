А также – факты возможной служебной халатности работников отдела по работе с иностранными студентами и других структурных подразделений вуза. Об этом Минкульт сообщил в ответе на запрос "Главкома".

Смотрите также На Закарпатье объединяют два крупнейших вуза: какой университет образуют

Что известно о проверке?

В конце ноября прошлого года глава Минкульта Татьяна Бережная издала приказ о создании Комиссии по проверке Национальной музыкальной академии. Это произошло после жалобы студентки-второкурсницы магистратуры этого вуза Ву Юаньюань.

Проверку должны были завершить до 10 февраля 2026 года, но продлили до 20 марта. В ответе ведомство объяснило, что это из-за сессии и каникул в Академии, а также проблем со светом.



Ответ Минкульта на запрос "Главкома" / "Главком"

В ответе говорится о том, что проверяют, в частности, организацию деятельности отдела по работе с иностранными студентами академии и состояние организации обучения иностранных студентов.

Интересно! Накануне 2026 года Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию.

Что говорят в Академии?

Проректор по учебной работе НМАУ Виктор Бондарчук заверил: студентка Ву Юаньюань подала жалобу в Минкульт, но к руководству Академии не обращалась. И добавил, что руководство вуза сути жалобы не знает.

Минкульт ознакомил нас с приказом о проведении проверки. Проверка продолжается, на сегодня результатов еще нет. Поэтому мы не знакомы с актом проверки, ничего не знаем. Мы в процессе,

– заявил педагог.

Смотрите также На Закарпатье объединяют два крупнейших вуза: какой университет образуют

Что известно о переименовании Академии?