А также – факты возможной служебной халатности работников отдела по работе с иностранными студентами и других структурных подразделений вуза. Об этом Минкульт сообщил в ответе на запрос "Главкома".
Смотрите также На Закарпатье объединяют два крупнейших вуза: какой университет образуют
Что известно о проверке?
В конце ноября прошлого года глава Минкульта Татьяна Бережная издала приказ о создании Комиссии по проверке Национальной музыкальной академии. Это произошло после жалобы студентки-второкурсницы магистратуры этого вуза Ву Юаньюань.
Проверку должны были завершить до 10 февраля 2026 года, но продлили до 20 марта. В ответе ведомство объяснило, что это из-за сессии и каникул в Академии, а также проблем со светом.
Ответ Минкульта на запрос "Главкома" / "Главком"
В ответе говорится о том, что проверяют, в частности, организацию деятельности отдела по работе с иностранными студентами академии и состояние организации обучения иностранных студентов.
Интересно! Накануне 2026 года Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию.
Что говорят в Академии?
Проректор по учебной работе НМАУ Виктор Бондарчук заверил: студентка Ву Юаньюань подала жалобу в Минкульт, но к руководству Академии не обращалась. И добавил, что руководство вуза сути жалобы не знает.
Минкульт ознакомил нас с приказом о проведении проверки. Проверка продолжается, на сегодня результатов еще нет. Поэтому мы не знакомы с актом проверки, ничего не знаем. Мы в процессе,
– заявил педагог.
Смотрите также На Закарпатье объединяют два крупнейших вуза: какой университет образуют
Что известно о переименовании Академии?
30 декабря 2025 года Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского в Национальную музыкальную академию Украины.
В документе отметили, что использование имени Чайковского в названии Академии является символикой российской имперской политики и не соответствует законодательству.
Решение не повлияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность вуза.
Дискуссия относительно названия Киевской консерватории продолжалась с апреля 2022 года из-за того, что "образ российского композитора активно использует враждебная пропаганда".