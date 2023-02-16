"Масштаб неймовірний": чи варто об'єднувати Міносвіти з іншими міністерствами

Міністерство освіти і науки не варто об'єднувати з якимось іншим міністерством. Хоча теоретично це можливо.

Про це заявив очільник Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Так він відреагував на питання про можливе злиття МОН з іншими відомствами у межах реформи структури уряду.

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Чи варто об'єднати Міносвіти з іншими міністерствами

Бабак розповів, що є різні варіанти об'єднання або приєднання до інших міністерств, а також варіант залишити МОН окремим відомством.

На чому зупиниться Кабінет Міністрів, мені не відомо. Але я вважаю, що об'єднувати Міносвіти з якимось іншим міністерством не варто. Можливо, теоретично, ще з Міністерством молоді і спорту можна об'єднати. Бо крім спорту вищих досягнень, весь інший спорт дотичний до системи освіти,

– вважає очільник освітнього комітету ВРУ.

При цьому він нагадав, що у 2010-х роках уже було Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Той, хто пропонує об'єднання з іншими міністерствами, не зовсім розуміє масштаб Міносвіти. Там більше 30 тисяч різних суб'єктів: школи, садки, профтехи, виші – масштаб неймовірний. Я не уявляю, як його можна об'єднати, наприклад, з Мінкультури, в якого там теж десятки тисяч об'єктів. Крім того, це тотально різні речі,

– додав Бабак.

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