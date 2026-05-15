"Студенти-медики будуть військовозобов'язаними": Ляшко анонсував важливі зміни

Студентам-медикам в Україні варто готуватися до важливих змін. Вони набудуть чинності вже з нового навчального року.

Зокрема, мовиться про обов'язки під час воєнного стану. Деталі під час чергової сесії Верховної Ради України розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Що чекає на студентів-медиків?

Так, студенти-медики з нового навчального року будуть військовозобов'язаними. Також отримуватимуть офіцерське звання одразу після завершення навчання.

Ляшко при цьому заявив, що у медичних закладах вищої освіти створюватимуть військові кафедри.

Очільник МОЗу також недавно заявляв, що університетські лікарні з часом стануть обов'язковою вимогою для медичної освіти, пише LB.

У відомстві планують з першого курсу створити доступ студентові до роботи в реальних клінічних умовах. Так мають намір покращити навички та практику для студентів-медиків.

Чи проходять студенти-медики військову підготовку?

З 1 січня цього року студенти-медики мають проходити військову підготовку. Тоді набув чинності відповідний закон, писала "Судово-юридична газета".

Такий вишкіл за програмою підготовки офіцерів запасу мають пройти студенти-українці, які навчаються щонайменше на бакалавраті і є придатними до військової служби.

Обов'язковою буде підготовка для студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей. Виші при цьому повинні забезпечити проходження такої підготовки для студентів.

Так в Україні мають намір забезпечити потреби держави у військово-медичних кадрах.

Чи проходять студенти базову загальновійськову підготовку?

Студенти в Україні мають проходити базову загальновійськову підготовку. Мовиться про другокурсників.

Раніше передбачили теоретичний (90 годин) і практичний курси (210 годин). Його можуть пройти і чоловіки, і жінки. Практичний курс обов'язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби.

Опісля ці студенти складуть військову присягу та отримають сертифікат та військо-облікову спеціальність.