"Один рік – 255 мільйонів доларів": Лісовий розповів про корупцію в аспірантурі

Раніше військовозобов'язані чоловіки могли отримати відстрочку від мобілізації завдяки навчанню у різноманітних закладах освіти. Найкомфортнішим місцем для таких осіб була аспірантура.

Адже їм не треба було ходити постійно на очне навчання тощо. Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".

Як МОН "прикрило" лазівку для ухилянтів?

Посадовець зазначив, що можливість відстрочки привела в аспірантуру десятки тисяч вступників, якщо порівняти з довоєнним періодом.

Зрозуміли, що це критична аномалія і закрили цю лазівку – ми одержали такий шквал усюди, як в інтернеті, так і на політичному рівні – критики, нападок, атак медійних, що ми зрозуміли, що попали в точку,

– заявив міністр.

І додав, що іноді це просто перевершувало навіть найсміливіші і найгірші очікування.

Деякі університети просто навіть поза межами будь-яких своїх ліцензійних обсягів просто приймали сотнями чоловіків 25+, проводили їх через базу ЄДЕБО, отримували швидку довідку і про них забували. Цифри зашкалювали,

– заявив Лісовий.

І додав, що у соцмережах, зокрема у телеграмі, були і є канали, хоча зараз вже менше, які пропонували такі схеми.

І ми оцінили: один рік аспірантської схеми – це 255 мільйонів (доларів США) могло бути імовірного корупційного виторгу,

– уточнив посадовець.

Цікаво! Торік на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.

І додав, що цю історію жорстко припинили. При цьому розповів про інші ухилянтські схеми, з якими бореться МОН.

Схема вічного студента, схема фейкових закладів освіти, в тому числі коледжів, наприклад. Схема загубленого атестату про загальну середню освіту і "я не закінчував школу, я маю право вступити в профтех". Багато різних схем, з усіма ними ми точково, системно боремось,

– резюмував міністр.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?