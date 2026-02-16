"Один рік – 255 мільйонів доларів": Лісовий розповів про корупцію в аспірантурі
- Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів про корупційні схеми в аспірантурі, які дозволяли військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації.
- Ці схеми могли приносити до 255 мільйонів доларів корупційного виторгу на рік, і з ними активно борються.
Раніше військовозобов'язані чоловіки могли отримати відстрочку від мобілізації завдяки навчанню у різноманітних закладах освіти. Найкомфортнішим місцем для таких осіб була аспірантура.
Адже їм не треба було ходити постійно на очне навчання тощо. Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".
Як МОН "прикрило" лазівку для ухилянтів?
Посадовець зазначив, що можливість відстрочки привела в аспірантуру десятки тисяч вступників, якщо порівняти з довоєнним періодом.
Зрозуміли, що це критична аномалія і закрили цю лазівку – ми одержали такий шквал усюди, як в інтернеті, так і на політичному рівні – критики, нападок, атак медійних, що ми зрозуміли, що попали в точку,
– заявив міністр.
І додав, що іноді це просто перевершувало навіть найсміливіші і найгірші очікування.
Деякі університети просто навіть поза межами будь-яких своїх ліцензійних обсягів просто приймали сотнями чоловіків 25+, проводили їх через базу ЄДЕБО, отримували швидку довідку і про них забували. Цифри зашкалювали,
– заявив Лісовий.
І додав, що у соцмережах, зокрема у телеграмі, були і є канали, хоча зараз вже менше, які пропонували такі схеми.
І ми оцінили: один рік аспірантської схеми – це 255 мільйонів (доларів США) могло бути імовірного корупційного виторгу,
– уточнив посадовець.
Цікаво! Торік на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.
І додав, що цю історію жорстко припинили. При цьому розповів про інші ухилянтські схеми, з якими бореться МОН.
Схема вічного студента, схема фейкових закладів освіти, в тому числі коледжів, наприклад. Схема загубленого атестату про загальну середню освіту і "я не закінчував школу, я маю право вступити в профтех". Багато різних схем, з усіма ними ми точково, системно боремось,
– резюмував міністр.
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
Торік МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.
У відомстві заявили, на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.
Виші готують аспірантів виключно за державним замовленням.
У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".
І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.