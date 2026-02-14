"Лицемірна модель": Лісовий жорстко розкритикував учителів за російську мову

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий жорстко розкритикував учителів за спілкування російською мовою поза межами уроків. Він назвав "лицемірством" практику, коли педагоги викладають українською, а у коридорах чи на перервах спілкуються мовою агресора.

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Рандеву". Він акцентував на проблемах з логікою у тих, хто не бачить зв'язку між російською мовою та ворожими ракетами.

Що заявив міністр?

Міністр вважає, що такий перехід з української на російську для вчителів з точки зору етики є неприйнятним.

Він наголосив, що вчителі відповідальні за те, щоб українці повернулися до свого самобутнього культурного коду. В іншому разі, за його словами, "через два покоління нас знову прийдуть "освобождать".

Також він прокоментував поведінку тих українців, які продовжують триматися за російську мову навіть під постійними обстрілами.

Очевидно, якщо у людей не корелюється приліт ракети з російською мовою, то в неї є певні проблеми з причинно-наслідковими зв'язками. І це питання освіти – в тому числі освіти дорослих і тих самих освітян,

– заявив посадовець.

Він також акцентував на тому, що україномовність шкільного середовища не має мати винятків, адже російська мова була використана ворогом проти України як зброя.

Водночас міністр закликав суспільство не перекладати всю провину лише на МОН, а відстежувати дії органів місцевої влади. Адже громадяни обирають місцеве самоврядування, яке потім призначає російськомовних директорів чи допускає такі ж колективи у закладах освіти.

Як поскаржитись на порушення мовного закону?

У Секретаріаті Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської розповіли, як поскаржитись на порушення мовного законодавства.

Для цього треба надати докази. Їх використають для того, аби розглянути та оцінити конкретну ситуацію.

Через неналежне оформлення або відсутність доказів порушники можуть залишитися без покарання.

І додали, що не можуть самостійно збирати докази чи фіксувати порушення.

До слова, Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що початок повномасштабної війни в України став каталізатором того, що українці, які спілкувалися російською, почали переходити на державну. Однак цей потенціал уже вичерпаний, заявила вона в інтерв'ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитися".