Цифра шокує: скільки українців дивляться відео, слухають пісні й читають книги російською

Більшість українців не спішить відмовлятися від пісень, відео та книг російською мовою. Російськомовний контент споживає 71% краян.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна, зазначає "Interfax-Україна". Такі результати дослідження споживання контенту українців, проведеного компанією Gradus на замовлення Мінкульту.

Скільки українців споживають російськомовний контент?

Бережна заявила, що у межах дослідження проаналізували споживання контенту українцями.

Дізналися, що на п'ятому році повномасштабної війни 71% українців регулярно споживає російськомовний контент. А майже чверть з них роблять це щодня,

– уточнила вона.

Віцепрем'єрка при цьому зазначила, що, за результатами дослідження, на вибір українців щодо споживання контенту ворожою мовою впливають не ідеологічні переконання або якісь погляди. Краяни роблять це за звичкою, тим паче, що російський контент є в доступі і його багато.

Кандидати на окремі державні посади та посади у сфері освіти, науки та низці інших сфер повинні будуть володіти англійською мовою на рівні не нижче B1. Такі вимоги встановив уряд за поданням МОН України. Це один із кроків для виконання Закону України "Про застосування англійської мови в Україні". Вимоги залежать від посади та рівня відповідальності.

Аби протидіяти, на думку міністерки, варто "створити всі умови для створення якісної української альтернативи, щоб українського контенту та культурного продукту ставало багато в різних сферах".

Яка є альтернатива російському контенту?