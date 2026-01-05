Мовний омбудсмен заявила про вичерпаний потенціал переходу на українську

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що початок повномасштабної війни в України став каталізатором того, що українці, які спілкувалися російською, почали переходити на державну. Однак цей потенціал уже вичерпаний.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву мовної омбудсменки в інтерв'ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитися".

Чому так сталося?

Івановська зазначила: самоукраїнізація спалахнула у 2022 році, і ми дійсно відчули кожен свою відповідальність за безпеку.

Російське слово, яке ми почули, викликало у нас не просто заперечення, а відчуття реальної небезпеки. І це штовхало нас до пильності, примушувало тих людей, які мали російську мову за материнську, переходити на українську,

– уточнила вона.

На сьогодні, за статистикою, цей потенціал, на жаль, вичерпаний.

Всі, хто усвідомлює, всі, хто вважає себе homo sapiens, всі, хто розуміє причинно-наслідкові зв'язки, що мова це не лише маркер нашої ідентичності, але і мисленнєвий конструкт, і визначальник нашої поведінкової стратегії, вони зробили свій вибір на користь державної мови,

– наголосила мовний омбудсмен.

І додала, що зараз для російськомовних співгромадян потрібен якийсь додатковий аргумент з прагматичною основою. Тобто треба зацікавити в необхідності переходити на українську мову? пояснити цю користь. Івановська наголосила: в українців є цінності, і, мабуть, це єдиний стрижень і наше підґрунтя.

Яка мовна ситуація у школах столиці?