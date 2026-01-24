Як поскаржитись на порушення мовного закону: алгоритм від омбудсмена

Якщо ви хочете поскражитись на порушення мовного законодавства, треба надати докази. Їх використають для того, аби розглянути та оцінити конкретну ситуацію.

Через неналежне оформлення або відсутність доказів порушники можуть залишитися без покарання. Про це повідомили у Секретаріаті Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської.

Дивіться також Батьки рідко подають скарги на вчителів за викладання російською: у чому причина

Які докази потрібно надати?

У Секретаріаті зауважили, що докази, які додають до звернень, допомагають встановити, чи було адміністративне правопорушення, винуватість людини та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

Такі відомості можуть містити:

фото-, відео- та аудіозаписи;

письмові пояснення;

документи, як-от чеки, рахунки чи накладні;

інші фактичні дані, які можуть підтвердити порушення.

Без доказів неможливо встановити склад адміністративного правопорушення, а отже – ухвалити законне рішення,

– пояснили в мовного омбудсмена.

І додали, що не можуть самостійно збирати докази чи фіксувати порушення. Тож скарги розглядають на підставі отриманої інформації.

Цікаво! Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що початок повномасштабної війни в України став каталізатором того, що українці, які спілкувалися російською, почали переходити на державну. Однак цей потенціал уже вичерпаний, заявила вона в інтерв'ю YouTube-проєкту "Це ніхто не буде дивитися".

До слова, у регіонах працює лише п'ять представників Уповноваженого, тому вони не можуть фізично з'являтися в кожному населеному пункті, де є підозра на порушення. Тому закликають до активності та відповідальності громадян.

Належно оформлена скарга з чіткими даними та доказами – це не забаганка, а необхідна умова ефективного захисту мовних прав і реальної дії закону,

– зауважили у Секретаріаті.

У скарзі обов'язково треба вказати:

прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання заявника;

суть звернення;

електрону адреса або інший засіб зв'язку;

дату подання (письмова скарга має містити підпис заявника);

суб'єкт, дії або бездіяльність якого оскаржуються (юридична особа, ФОП, посадова особа, працівник);

назву суб'єкта господарювання, за можливості – реєстраційні дані (ЄДРПОУ/ІПН);

дату, час і точне місце події.

Дивіться також В Україні хочуть заборонити навчання російською мовою в приватних школах

Чому батьки рідко подають скарги на вчителів за викладання російською?