"Відсоток дуже низький": чи багато осіб підтверджують вільне володіння українською

У Нацкомісії зі стандартів державної мови розповіли, який відсоток осіб складає іспит на рівень знання українською. Так, близько 80% учасників підтверджують вільне володіння мовою.

Про це заявила очільниця Нацкомісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров в інтерв'ю Укрінформу. Відсоток тих, хто провалює іспит, дуже низький.

Скільки осіб не склали іспит?

Так, відсоток тих, хто не складає іспиту взагалі, не перевищує 0,1% від усіх учасників.

Якщо говорити про якість складання іспиту, то тут інша картина: близько 80% претендентів підтверджують рівень вільного володіння мовою, а приблизно 20% – ні",

– уточнила Чернобров.

І додала, що близько 1% учасників оскаржують результати. Це може статися через технічні проблеми чи незгоду з оцінкою.

Чернобров також додала, що роботи перевіряють кілька екзаменаторів. Також діє окрема комісія із розгляду скарг.

Очільниця Нацкомісії також повідомила, що за п'ять років іспит загалом склали понад 322 тисячі осіб. Близько 262 тисяч підтвердили рівень вільного володіння.

Щодо іноземців, їх стало менше після початку повномасштабної війни: якщо у 2022 році іспит складали 745 осіб, то у 2024 – лише 118, у 2025 – 178. Загалом за п'ять років – понад 2 тисячі осіб,

– уточнила Чернобров.

І додала, що це окремий іспит для осіб, які хочуть стати громадянами України. Це де-факто іспит з української мови як іноземної на рівень B1. Результати іспиту залежать від підготовки.

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови у дитсадках нашої держави буде обов'язковим. Мовиться про навчання дітей віком 5 – 6 років. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового Закону "Про дошкільну освіту".

