Фаріон подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення: що відомо про позов

Ірина Фаріон має намір позиватися до "Львівської політехніки". Мовознавиця сама це підтвердила українським ЗМІ.

Мовознавиця, народний депутат України VII скликання та колишня професорка "Львівської політехніки" Ірина Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з цього навчального закладу після гучного скандалу. Вона підтвердила це Суспільному 8 грудня.

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Що сказала Фаріон

Журналісти поспілкувалися телефоном з блогеркою. Педагогиня хоче оскаржити рішення про звільнення. Фаріон вважає своє звільнення незаконним. Ба більше, вона назвала це рішення політично вмотивованим.

Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати,

– заявила громадська діячка.

Що відомо про позов

Як пише "Судова влада України", позов надійшов 7 грудня. Галицький районний суд Львова розглядатиме цю справу. Предметом позову Ірини Фаріон є визнання незаконним та скасування наказу про її звільнення.

Фаріон подала на "Львівську політехніку" до суду / Фото "Судової влади України".

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