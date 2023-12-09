Фаріон подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення: що відомо про позов
Джерело:Суспільне
Ірина Фаріон має намір позиватися до "Львівської політехніки". Мовознавиця сама це підтвердила українським ЗМІ.
Мовознавиця, народний депутат України VII скликання та колишня професорка "Львівської політехніки" Ірина Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з цього навчального закладу після гучного скандалу. Вона підтвердила це Суспільному 8 грудня.
Читайте також Згадала Бандеру та пообіцяла судитися: реакція Фаріон на звільнення з "Львівської політехніки"
Що сказала Фаріон
Журналісти поспілкувалися телефоном з блогеркою. Педагогиня хоче оскаржити рішення про звільнення. Фаріон вважає своє звільнення незаконним. Ба більше, вона назвала це рішення політично вмотивованим.
Це було незаконне політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати,
– заявила громадська діячка.
Що відомо про позов
Як пише "Судова влада України", позов надійшов 7 грудня. Галицький районний суд Львова розглядатиме цю справу. Предметом позову Ірини Фаріон є визнання незаконним та скасування наказу про її звільнення.
Останні новини про скандал з Фаріон
- Не так давно омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Ірина Фаріон не зверталася до нього щодо порушення її прав під час звільнення з "Львівської політехніки". Уповноважений Верховної Ради з прав людини готовий розглянути звернення колишньої викладачки, адже вона має на це право.
- Нагадаємо, "Львівська політехніка" оприлюднила інформацію про звільнення Фаріон 15 листопада. Наступного дня з'явилися чутки про те, що технічний заклад вищої освіти нібито прибрав це повідомлення. Однак вони не підтвердилися.
- Як повідомлялося раніше, "5 канал" хочуть перевірити після скандалу з Фаріон. Адже вона давала інтерв'ю Янині Соколової, в якому розкритикувала тих українських захисників, що спілкуються російською, а також образила їх.