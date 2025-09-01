Понад 2 тисячі шкіл в Україні розпочали новий навчальний рік з Мрією
- Понад дві тисячі шкіл в Україні почали новий навчальний рік з освітнім застосунком Мрія.
- Він який цифровізує рутину, замінює паперові журнали та робить навчання зручнішим.
1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Понад дві тисячі шкіл у 24 областях розпочали його разом із освітнім застосунком Мрія.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі першого віцепрем'єра Михайла Федорова. Так, кожна шоста українська школа вже під'єдналася до освітньої екосистеми.
Як працює Мрія?
Посадовець зазначив, що сьогодні Мрія – справжній освітній геймченджер.
Цифрова екосистема зменшує рутину для вчителів, замінює паперові журнали, робить навчання більш зручним та зрозумілим для всіх учасників,
– уточнив він.
І додав, що вже інтегрували перший функціонал на базі ШІ та планують запустити гейміфікацію освіти, щоб надихати дітей розвиватися й зростати у своєму темпі.
Незабаром штучний інтелект створюватиме індивідуальні освітні траєкторії для дітей, щоб допомогти кожному реалізувати свій потенціал,
– розповів Федоров.
Також він зазначив, що у новому навчальному році Мрія запускає каталог позашкілля, а з 2026-го стартує пілот дошкілля та концепція для університетів. Уперше єдина цифрова екосистема об'єднає декілька освітніх ланок.
Що відомо про роботу Мрії?
Мрія – це національна цифрова освітня екосистема, яка об'єднує школярів, вчителів, батьків та адміністрації в єдиному середовищі.
Вона спрощує навчальний процес, автоматизує рутину, додає інструменти гейміфікації, штучного інтелекту та відкриває доступ до якісного контенту – від уроків до позашкільних активностей.
Усе тут безплатно, добровільно і доступно з будь-якого куточка країни.