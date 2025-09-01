1 вересня в Україні стартував новий навчальний рік. Понад дві тисячі шкіл у 24 областях розпочали його разом із освітнім застосунком Мрія.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі першого віцепрем'єра Михайла Федорова. Так, кожна шоста українська школа вже під'єдналася до освітньої екосистеми.

Читайте Навчання з Мрією: як учителі та учні у складний час вражають досягненнями та стійкістю

Як працює Мрія?

Посадовець зазначив, що сьогодні Мрія – справжній освітній геймченджер.

Цифрова екосистема зменшує рутину для вчителів, замінює паперові журнали, робить навчання більш зручним та зрозумілим для всіх учасників,

– уточнив він.

І додав, що вже інтегрували перший функціонал на базі ШІ та планують запустити гейміфікацію освіти, щоб надихати дітей розвиватися й зростати у своєму темпі.

Незабаром штучний інтелект створюватиме індивідуальні освітні траєкторії для дітей, щоб допомогти кожному реалізувати свій потенціал,

– розповів Федоров.

Також він зазначив, що у новому навчальному році Мрія запускає каталог позашкілля, а з 2026-го стартує пілот дошкілля та концепція для університетів. Уперше єдина цифрова екосистема об'єднає декілька освітніх ланок.

До теми Мрія для учнів, вчителів і батьків: як і коли запрацює освітній додаток для всіх шкіл України

Що відомо про роботу Мрії?