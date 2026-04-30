Не всі розуміють: що таке "набуток", популяризацією якого пишається FIЇNKA

У мові кожне слово — це маленький ключ до великої скарбниці культури. "Набуток" – саме таке слово: воно звучить архаїчно й водночас сучасно, адже приховує в собі кілька значень.

Яке значення має слово "набуток", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

А ви знаєте, що таке "набуток"?

Нещодавно на своїй сторінці у відомій соцмережі українська співачка FIЇNKA (Ірина Вихованець) написала пост, що тішиться з того, що слово "набуток" стало популярним.

Мені фист вдаєси, єк слово "набуток" заполонило інфопростір,

– написала співачка.

Це слово можна почути у пісні "Культура", яку співачка презентувала на Нацвідборі Євробачення-2025:

"Шіда-ріда! Шіда-ріда!

Шіда-ріда! Шіда-ріда!

Слава Йсу, дужі,

Беріть красу в душі,

Припрєтайте смуток,

Най буде набуток!"

Не всі знають слово "набуток" / Скриншот допису

Але як видно з коментарів – не усі розуміють значення цього слова. Тому варто пояснити додатково.

У Словнику української мови (СУМ-11, СУМ-20): "набуток" – те, що набувають працею, затрачаючи силу й енергію; те, що неподільно належить кому-небудь.

У старих словниках (Грінченка) "набуток" означав також "благопріобрѣтенное имущество" – тобто майно, здобуте законним шляхом.

Слово походить від дієслова набути – у значенні "здобути, придбати". Має спільний корінь зі словами "набуття", "набувати" – "набувати досвіду".

У народних уявленнях набуток – це не лише матеріальне майно (набуток селянської праці), а й досвід, мудрість, культурні скарби, які передаються з покоління в покоління – "література й мистецтво стали набутком народу".

Для селян, які провозили десь на західний торг звичайний набуток своєї праці, такі придорожні села, за панським чи його дозорного посіпаки замочком, ставали страховищем. (Іван Ле)

Звичайно є такі, які знають слово, розуміють значення та навіть пишуть, що воно їм дуже подобається.

Коментарі під дописом / Скриншот

Коментарі цікаво читати і завдяки тому, що пробують писати як FIЇNKA, гуцульським діалектом, який теж подекуди викликає тільки одну реакцію – "Шо?"

Нагадаємо, що співачка FIЇNKA популяризує гуцульську культуру у своїх виступах і піснях, не соромиться своєї вимови, підкреслюючи її автентичність та зв’язок із народною традицією. Її стиль – це вдале поєднання сучасної музики з гуцульським діалектом, де такі слова звучать природно й яскраво.

Слово "набуток" – це не просто синонім до "майно" чи"надбання". Воно має глибший сенс: усе здобуте працею, досвідом, культурою. Використання цього слова демонструє, що автентична українська лексика живе й розвивається.

Що таке – гуцульський діалект?

Гуцульський говір – це унікальна архаїчна гілка південно-західного наріччя української мови, яка побутує в Карпатах (Івано-Франківщина, Буковина, Закарпаття). Він звучить протяжно, співуче, з м’яким відтінком приголосних і зберігає в собі багатство архаїзмів, а також запозичень із румунської та угорської мов. Якщо хоч раз були у Карпатах, то точно чули "йо" замість так і "єк" замість "як".

Ще однією популяризаторкою діалекту є блогерка Крістіна Готра – "Креативна жона", яка часто порівнює слова з діалектів різних куточків України.

