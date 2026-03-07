Не лише "нарядний" одяг чи образ: це слово можна замінити низкою значно цікавіших

Чи є слово "нарядний" росіянізмом, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

У нашій мові слово "нарядний" часто вживають під впливом російського "нарядный". Так, слово є в обох мовах через його праслов'янське походження. Проте в українській літературній нормі воно має кілька значень, ось які пояснення нам дає ресурс "Горох":

Святково, гарно одягнений.

Гарно прибраний, оздоблений – це про оселю.

З гарними барвами, формами, пір'ям, шерстю (про природу, тварин чи птахів).

Гарний, пишний, святковий (про опис одягу чи його призначення).

Та замість одного нудного слова "нарядний" можна підібрати низку влучніших синонімів, які наводить Словник синонімів української мови, до кожного з випадків.

Замість "нарядний", у значенні гарно, святково одягнений, можна сказати:

виряджений

вифранчений

вичепурений

ошатний

прибраний гарно й охайно.

приодягнений

розряджений

розчепурений

чепурний.

Наприклад : "Діти прийшли до школи чепурні та усміхнені".

Сукня не лише "нарядна" / Freepik

У значенні вигляду одягу, "нарядний" можна замінити на:

вихідний

недільний

парадний

празниковий

святешний

святковий / святний / святочний

стрійний.

І звичайно частину цих слів можна використати і до прибраної до свята оселі чи ялинки – вбрана, прибрана, чепурна, ошатна, празникова та інші: "Ошатна ялинка сяяла вогниками".

А для людини, яка любить наряджатися та слідкує за модними новинками, теж є своє слово, і у кожного покоління воно своє. Казали і чепурун / чепурунка, і стиляга та фіфа, модник, а сьогодні, на сучасному молодіжному сленгу, – флесер та дріпер, а одяг / наряд – шмот.

Крім того, "наряд" це не лише одяг, а так називають – наказ, розпорядження, призначення на роботу. Тож "нарядний" – той, хто отримав наряд, тобто призначений до виконання завдання.

Тому, коли ми хочемо описати людину чи річ як гарно вдягнену, прикрашену, ошатну – правильніше сказати: вбраний (той, що має гарне вбрання), ошатний, прикрашений, чепурний.

Тому навіщо обмежуватися одним словом, коли можна плекати питомі українські слова – вони звучать природно й передають справжню красу нашої мови.

Нехай у вашому житті буде якнайбільше приводів, одягатися нарядно, а завтра, 8 Березня – чудова нагода!