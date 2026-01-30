Оприлюднили демонстраційні варіанти НМТ-2026
- У 2026 році випускники складатимуть національний мультипредметний тест.
- Демонстраційні варіанти тестів вже доступні для підготовки.
Цьогорічну модель вступної кампанії 2026 року вже визначили. Вступники на перший курс вишів складатимуть національний мультипредметний тест.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Іспит не буде складнішим ніж у попередні роки.
Дивіться також Як і коли відбуватимуться вступні іспити на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру
Що відомо про НМТ у 2026 році?
УЦОЯО при цьому оприлюднив демонстраційні варіанти тестів. Вони мають допомогти майбутнім учасникам тестування навчитися розподіляти час на виконання завдань із різних предметів, визначити теми, над якими варто ретельніше попрацювати тощо.
Тут є не лише тести, а й правильні відповіді до них, що дає змогу одразу себе перевірити. Зауважимо, що під час виконання завдань із математики, фізики та хімії можна користуватися довідковими матеріалами, до того ж не тільки тренуючись, а й на реальному тестуванні. Їх буде розміщено у тестувальнику,
– нагадують у Центрі.
Натомість відтворити атмосферу НМТ, ознайомитися з інтерфейсом онлайнового тестувальника, максимально наближеним до того, який буде на реальному НМТ, потренуватися виконувати завдання, навчитися правильно позначати відповіді на завдання різних форм допоможе платформа "Всеукраїнська школа онлайн" (ВШО).
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
- НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
- Мультитест складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
- Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
- Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
- Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
- Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.