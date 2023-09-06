Другий навчальний рік за кордоном: які зміни очікують на українських школярів у різних країнах
Джерело:Kp.ua
Українські школярі-біженці вже другий навчальний рік розпочнуть в іноземних школах. Загалом за кордоном, за даними Міносвіти, перебуває близько пів мільйона наших дітей.
Чимало з них паралельно здобуває освіту дистанційно в українській школі. Як навчаються та які освітні зміни очікують на учнів-біженців, читайте далі.
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Скільки українських дітей навчається в різних країнах Європи
Найбільше українських школярів зареєстрували у Польщі – близько пів мільйона. Третина мільйона – у Німеччині, у Чехії – трохи більше 70 тисяч. Румунія, Іспанія, Італія та Словаччина прийняли 30 – 40 тисяч учнів. В інших країнах Європи наших дітей перебуває від кількох сотень до десяти тисяч.
Як вчитимуться українські діти за кордоном
Торік понад 63% українських дітей вчилися у двох школах одночасно: очно – в іноземній та дистанційно – в українській.
Однак цьогоріч Міносвіти України погодило нову програму для дітей-біженців. Таким чином хочуть спростити навантаження на учнів. Так, в українській школі вони вивчатимуть лише предмети українознавчого компонента. Тобто такі:
- українську мову;
- українську літературу;
- історію України;
- географію;
- громадянську освіту;
- захист України.
На їхнє вивчення школярам знадобиться 6 – 8 годин на тиждень.
Оцінки з інших предметів, які діти вивчатимуть в іноземних школах, їм перезарахують після повернення в Україну.
Як зміни готують навчальні заклади за кордоном
З 1 вересня нові правила для дітей-біженців підготували і навчальні заклади іноземних країн.
- Австрія
В Австрії українським дітям, яких тут близько 13 тисяч, безкоштовно видали комп'ютери для навчання. Українські учні зможуть отримати у тимчасове користування також планшети. Що цікаво, у країні уже другий рік працюють перехідні класи, у яких роблять акцент на вивченні німецької мови.
- Греція і Норвегія
У Греції та Норвегії також особливу увагу приділятимуть учням, які не вивчили добре мови їхніх країн.
- Чехія
А у Чехії відкривають мовні курси для школярів з України тривалістю в один рік.
- Швеція та Ісландія
У Швеції та Ісландії відкривають класи, в яких шведську та ісландську мови діти вивчатимуть як іноземні. Відкривати ж україномовні класи тут не планують.
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- Естонія
В Естонії з початком цього навчального року всі українські діти зобов'язані відвідувати місцеві школи. Дистанційне здобуття освіти при цьому не заборонили. Українські діти можуть навіть просити про індивідуальний графік навчання.
- Кіпр та Люксембург
На острові Кіпр для українських дітей створять спеціальні класні кімнати для онлайн-навчання. А у Люксембурзі заняття з української мови зараховуватимуть як позакласну діяльність.
- Франція і Нідерланди
У Франції та Нідерландах акцент зробили на інтеграції дітей до освітнього простору цих країн. Тож займатися вивченням української мови можна лише вдома у вільний від основного навчання час.
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Чому Україна може втратити частину учнів
Чимало іноземних держав не проти інтегрувати наших дітей у своє суспільство. При цьому учні змушені вчити мови країн, у яких перебувають. Тож існує загроза, що чимало українських дітей у майбутньому не повернеться на Батьківщину.
Польська влада, наприклад, уже проти того, аби наші діти навчалися лише дистанційно в українських школах. Вони хочуть зробити обов'язковим відвідування місцевих шкіл. Однак не всі українські діти через сімейні обставини можуть відвідувати школу. Їхні мами працюють, а, відповідно до польських законів, діти до 7 років (а іноді й до 13) не повинні перебувати вдома без нагляду дорослих.
Все ж у Польщі у новому навчальному році планують відкриття українських шкіл – у Гданську, Лодзі, Любліні, Познані, м. Катовіце та Зеленій Гурі. При цьому, що такі вже працюють у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Щоправда, це будуть швидше дошкільні групи для дітей 5 – 7 років, щоби підготувати дітей до навчання у місцевих навчальних закладах.