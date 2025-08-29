Укр Рус
29 серпня, 17:16
Учні вже напоготові: коли стартує новий навчальний рік у школах

Марія Волошин
Основні тези
  • Навчальний рік 2025 – 2026 в Україні почнеться 1 вересня, а закінчиться 30 червня 2026 року.
  • Фактичну дату завершення навчального року визначає педагогічна рада закладу освіти.

В Україні стартує навчальний рік 2025 – 2026. Дата початку – 1 вересня.

Саме у цей день учні, вчителі та батьки відзначатимуть День знань. Дати старту та завершення навчального року визначив уряд, інформує 24 Канал. 

Коли стартує новий навчальний рік у школах?

Кабмін України вирішив, що на навчання учні та студенти у межах нового навчального року повернуться вже 1 вересня. 

При цьому закінчити навчання й почати літні канікули школам та ліцеям рекомендували 30 червня 2026 року.

У МОН при цьому наголосили, що 30 червня – це гранична дата завершення навчального року.

Водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул визначає педагогічна рада закладу освіти, 
– акцентували у відомстві. 

Тобто рішення про те, коли завершити навчальний рік, ухвалюватиме заклад освіти. 

Урядовці при цьому доручили ОВА та КМВА провести наради з керівництвом місцевих закладів освіти, аби ті забезпечили організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації.