26 лютого, 12:18
4
Оновлено - 12:20, 26 лютого

Учні можуть вчитися влітку, а весняних канікул не буде: у МОН розповіли про зміну рішень

Марія Волошин
Основні тези
  • Навчальний рік в Україні триватиме до кінця червня 2026 року, але школи мають автономію в ухваленні рішень щодо тривалості навчання.
  • Можливе продовження навчання та скасування весняних канікул залежатиме від ситуації в регіонах, зокрема в енергетиці.

Цей навчальний рік офіційно триватиме до кінця червня 2026 року. Такі терміни визначив уряд напередодні 1 вересня.

Але це не означає, що учні навчатимуться аж до кінця червня. Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Чи вчитимуться учні в Україні влітку?

Посадовиця зазначила, що Кабмін лише офіційно визначив межі навчального року. Натомість школи мають автономію і можуть самі ухвалювати рішення. 

Блекаути неоднорідні по всій території України. У західних та центральних регіонах рідше продовжували канікули, ніж у Києві чи в прифронтових регіонах. Тож зараз ми не бачимо необхідності продовжувати рік ще більше ніж до кінця червня, 
– уточнила заступниця Лісового. 

І додала, що МОН аналізуватиме ситуацію, зокрема в енергетиці. 

Рішення можуть змінитися навесні. Але зараз межі навчального року – до кінця червня, 
– повідомила Кузьмичова.

У складних умовах школи, за словами посадовиці, організовують дистанційне навчання. Зокрема із застосуванням асинхронного підходу.

Цікаво! Асинхронний підхід у межах дистанційного навчання передбачає взаємодію між вчителями й учнями із затримкою в часі. При цьому застосовують інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соцмережі тощо, уточнює Osvita.ua.

Заступниця міністра пояснила: наприклад, у дитини вдома включили світло, вона змогла отримати необхідну інформацію на визначеній  платформі, виконати завдання і розмістити її там. Учитель натомість, коли у нього вдома буде світло, зможе зайти на цю платформу та  перевірити це завдання. 

Якщо цього недостатньо, школи можуть продовжувати навчання в червні у тому форматі, який є найкращим саме для цього закладу освіти, громади чи регіону, 
– зауважила посадовиця. 

Чи можуть перенести весняні канікули?

Заступниця Лісового також пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні. 

Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів весняними (канікулами, – ред.), 
– уточнила вона. 

І наголосила, що продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах. У разі потреби рішення про перенесення канікул ухвалять. Зараз немає потреби. 

Як вчаться учні в Україні?

  • Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці уряд погодив тимчасове припинення очного навчання у дитсадках, школах, училищах, коледжах та вишах.
  • Заклади освіти переходили на дистанційне навчання або ж влаштовували канікули до 1 лютого 2026 року.
  • Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
  • У частині регіонів та міст нашої держави учні повернулися на очне навчання.
  • Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляла, що відпрацювати пропущені уроки незапланованих канікул можна завдяки скасуванню весняних або продовження навчання у червні 2026 року. Адже в Україні у січні через надзвичайну ситуацію в енергетиці запроваджували канікули у закладах освіти або переводили учнів на дистанційку.