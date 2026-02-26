Учні можуть вчитися влітку, а весняних канікул не буде: у МОН розповіли про зміну рішень

Цей навчальний рік офіційно триватиме до кінця червня 2026 року. Такі терміни визначив уряд напередодні 1 вересня.

Але це не означає, що учні навчатимуться аж до кінця червня. Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Чи вчитимуться учні в Україні влітку?

Посадовиця зазначила, що Кабмін лише офіційно визначив межі навчального року. Натомість школи мають автономію і можуть самі ухвалювати рішення.

Блекаути неоднорідні по всій території України. У західних та центральних регіонах рідше продовжували канікули, ніж у Києві чи в прифронтових регіонах. Тож зараз ми не бачимо необхідності продовжувати рік ще більше ніж до кінця червня,

– уточнила заступниця Лісового.

І додала, що МОН аналізуватиме ситуацію, зокрема в енергетиці.

Рішення можуть змінитися навесні. Але зараз межі навчального року – до кінця червня,

– повідомила Кузьмичова.

У складних умовах школи, за словами посадовиці, організовують дистанційне навчання. Зокрема із застосуванням асинхронного підходу.

Цікаво! Асинхронний підхід у межах дистанційного навчання передбачає взаємодію між вчителями й учнями із затримкою в часі. При цьому застосовують інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соцмережі тощо, уточнює Osvita.ua.

Заступниця міністра пояснила: наприклад, у дитини вдома включили світло, вона змогла отримати необхідну інформацію на визначеній платформі, виконати завдання і розмістити її там. Учитель натомість, коли у нього вдома буде світло, зможе зайти на цю платформу та перевірити це завдання.

Якщо цього недостатньо, школи можуть продовжувати навчання в червні у тому форматі, який є найкращим саме для цього закладу освіти, громади чи регіону,

– зауважила посадовиця.

Чи можуть перенести весняні канікули?

Заступниця Лісового також пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів весняними (канікулами, – ред.),

– уточнила вона.

І наголосила, що продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах. У разі потреби рішення про перенесення канікул ухвалять. Зараз немає потреби.

Як вчаться учні в Україні?