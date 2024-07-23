Навчальний рік у школах України стартує у вересні, – рішення уряду

Новий навчальний рік у школах України розпочнеться з 2 вересня 2024 року. Закінчиться 30 червня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалив уряд України, інформує 24 Канал. Зауважимо при цьому, що у червні МОН радило вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік із серпня.

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Коли стартує новий навчальний рік 2024 – 2025

У Міносвіти України також повідомили, що українські учні повернуться на навчання у вересні.

Водночас у шкіл – більше свободи у плануванні. Вони можуть самі коригувати структуру навчального року. Головне – враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати,

– наголосили у відомстві.

Педагогічна рада при цьому визначає:

структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд;

структуру й тривалість навчального тижня / дня / занять;

відпочинку між ними;

форми організації освітнього процесу.

ОВА та засновники закладів забезпечать безпечний старт навчання залежно від безпекової ситуації в регіоні. А школи подбають про баланс між навчанням та відпочинком – на канікули відведено щонайменше 30 днів упродовж навчального року,

– повідомили у Міносвіти.

У відомстві вважають, що ця гнучкість дозволить школам адаптуватися до викликів воєнного часу та забезпечити якісну освіту для кожного учня.

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Старт нового навчального року: передісторія