Навчальний рік у школах України стартує у вересні, – рішення уряду
Новий навчальний рік у школах України розпочнеться з 2 вересня 2024 року. Закінчиться 30 червня 2025 року.
Відповідне рішення ухвалив уряд України, інформує 24 Канал. Зауважимо при цьому, що у червні МОН радило вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік із серпня.
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Коли стартує новий навчальний рік 2024 – 2025
У Міносвіти України також повідомили, що українські учні повернуться на навчання у вересні.
Водночас у шкіл – більше свободи у плануванні. Вони можуть самі коригувати структуру навчального року. Головне – враховувати безпекову та енергетичну ситуацію, вплив війни на учнів і можливі освітні втрати,
– наголосили у відомстві.
Педагогічна рада при цьому визначає:
- структуру й тривалість навчального року в межах дат, які визначив уряд;
- структуру й тривалість навчального тижня / дня / занять;
- відпочинку між ними;
- форми організації освітнього процесу.
ОВА та засновники закладів забезпечать безпечний старт навчання залежно від безпекової ситуації в регіоні. А школи подбають про баланс між навчанням та відпочинком – на канікули відведено щонайменше 30 днів упродовж навчального року,
– повідомили у Міносвіти.
У відомстві вважають, що ця гнучкість дозволить школам адаптуватися до викликів воєнного часу та забезпечити якісну освіту для кожного учня.
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Старт нового навчального року: передісторія
- Раніше у Міносвіти заявляли, що не рекомендуватимуть розпочинати новий навчальний рік у школах раніше.
- Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у фейсбуці написав, що правові підстави розпочинати новий навчальний рік у школах раніше ніж 1 вересня наразі відсутні.
- Натомість мер Львова Андрій Садовий заявив, що країна готується до непростої зими, тож у час війни відповідні рішення мав би ухвалювати той, хто відповідальний на місцях.
- Мерія Львова звернулася з проханням до уряду надати можливість ухвалювати рішення щодо структури навчального року громадам із врахуванням безпекової ситуації у кожному регіоні.