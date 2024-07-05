Спростували фейк: коли стартує новий навчальний рік у школах Івано-Франківська

У школах Івано-Франківська навчальний рік стартує у вересні. Раніше його розпочинати у місті наміру не мають.

Про це повідомила очільниця департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко. І спростувала неправдиву інформацію, яку поширили у мережі.

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Коли розпочнеться навчання у школах Івано-Франківська

Чиновниця повідомила: інформація про навчання у школах міста у серпні – фейк.

Плануємо розпочати новий навчальний рік у школах 1 вересня,

– зауважила Дротянко.

У міському департаменті освіти та науки також повідомили, що, попри відключення світла, школярі не виходитимуть на навчання з канікул раніше, пише ПІК.

Так, міська рада Івано-Франківська поки не ухвалювала рішення про зміну дати початку навчання у школах міста.

Можливо, школи будуть працювати у комбінованому форматі – офлайн та онлайн – залежно від безпекової ситуації,

– повідомили чиновники.

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