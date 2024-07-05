Спростували фейк: коли стартує новий навчальний рік у школах Івано-Франківська
Джерело:Вікторія Дротянко
У школах Івано-Франківська навчальний рік стартує у вересні. Раніше його розпочинати у місті наміру не мають.
Про це повідомила очільниця департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко. І спростувала неправдиву інформацію, яку поширили у мережі.
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Коли розпочнеться навчання у школах Івано-Франківська
Чиновниця повідомила: інформація про навчання у школах міста у серпні – фейк.
Плануємо розпочати новий навчальний рік у школах 1 вересня,
– зауважила Дротянко.
У міському департаменті освіти та науки також повідомили, що, попри відключення світла, школярі не виходитимуть на навчання з канікул раніше, пише ПІК.
Так, міська рада Івано-Франківська поки не ухвалювала рішення про зміну дати початку навчання у школах міста.
Можливо, школи будуть працювати у комбінованому форматі – офлайн та онлайн – залежно від безпекової ситуації,
– повідомили чиновники.
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Що раніше казав Марцінків
- Раніше про ймовірність того, що навчальний рік 2024/25 може розпочатися у школах Івано-Франківська раніше, ніж 1 вересня, заявляв мер міста Руслан Марцінків.
- У кінці травня він сказав, що міська влада поки не знає, коли цьогоріч у школах пролунає перший дзвоник.
- Можливо, перший дзвоник відбудеться першого серпня чи п'ятнадцятого серпня. Подивимося. Це залежатиме від того, що відбуватиметься в державі, – тоді заявив Марцінків.
- Але це були лише припущення, зважаючи на тривожну ситуацію із електроенергією у країні.