В Україні запроваджують проєктну аспірантуру: як тепер готуватимуть PhD

Уряд України погодив експеримент із проєктної аспірантури. Так, в Україні започатковують формат, у якому підготовка PhD ґрунтується на виконанні конкретного дослідницького проєкту з практичним результатом.

Про це у своєму телеграм-каналі повідоми міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Що відомо про експеримент?

Міністр зазначив, що зараз аспірантура поєднує навчання з індивідуальною роботою над дисертацією без окремого фінансування самого дослідження. Це обмежує можливості для експериментів, зменшує мотивацію молодих учених і часто не дає змоги зробити науку основною професійною діяльністю.

У межах експерименту змінюється логіка підготовки PhD: фінансується не статус аспіранта, а конкретний дослідницький проєкт із визначеною метою, строками та очікуваними результатами. Саме результати такого проєкту стають основою для підготовки й захисту дисертації. Фінансування проєкту покриває оплату праці аспіранта та наукового керівника, а також витрати на матеріали, обладнання й використання дослідницької інфраструктури,

– уточнив очільник МОН.

І додав, що добір PhD-проєктів відбуватиметься на конкурсних засадах із науковою експертизою та прозорими правилами, з пріоритетом для STEM-досліджень і напрямів, важливих для економіки та безпеки країни. Також у межах проєктів можлива міжнародна співпраця.

Проєктна аспірантура не замінює чинну систему підготовки аспірантів, а запроваджується як окремий експериментальний формат. Приймання заявок на участь в експериментальному проєкті запланували на березень 2026 року, а початок підготовки аспірантів – у липні 2026 року,

– наголосив міністр.

І пояснив, що постанова дає можливість протестувати модель підготовки PhD через участь у дослідницькому проєкті. Такий підхід перетворює ступінь PhD з формальної ознаки завершення навчання на підтвердження виконаної наукової роботи з чітко окресленим результатом – новими знаннями й технологіями, резюмував Лісовий.

