"У розпал обстрілу": на Київщині діти знайшли збиту ракету і несли її до школи

На Київщині 15 листопада школярі знайшли вибухонебезпечний предмет. При цьому вирішили показати його однокласникам.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів деталі інциденту. При цьому наголосив, що така поведінка учнів шокує.

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Учні принесли до школи ракету під час тривоги

Нєбитов повідомив, що у розпал вчорашнього масованого обстрілу Київщини правоохоронці отримали тривожне повідомлення від керівника одного з навчальних закладів Бучанського району. Директор наголосив, що "за школою діти знайшли збиту ракету і несуть показати".

Те, що діти під час ракетної загрози перебували на вулиці, а дорослі відкрито ігнорували повітряну тривогу, – вища міра безвідповідальності. Факт, що малеча так легковажно поводилась із вибухонебезпечними предметами, які загрожують життю і здоров'ю, просто шокує,

– наголосив очільник поліції Київщини.

Він нагадав, що й батьки, і вихователі, і адміністрація навчальних закладів беззаперечно відповідальні за життя і здоров'я дітей. При цьому, за словами Нєбитова, вчитись бути слухняними та дотримуватися правил поведінки треба у родині. Тим більше зараз, коли загроза ворожих атак може чатувати кожної миті практично всюди.

Як працюватимуть навчальні заклади на Київщині

Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА.

Таке рішення ухвалили через масовану ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.

У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково. Жителів Київщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

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