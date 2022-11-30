Можуть запрацювати в іншому форматі: які зміни чекають на криворізькі школи та садки
Навчальні заклади Кривого Рогу активно готують до очного навчання. При цьому головним пріоритетом є безпека дітей.
Так, формат навчання дітей у Кривому Розі може невдовзі змінитися. Зокрема, після новорічних канікул.
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Як вчитимуться діти у Кривому Розі
Радник начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Пискун на брифінгу повідомив, що після новорічних канікул заклади освіти міста можуть запрацювати офлайн.
Влада Кривого Рогу має намір дозволити школам, дитячим садкам, ДЮСШ, музичним школам перейти на офлайн-роботу. Однак лише тим, які мають надійні сховища та укриття.
Кожен заклад чи клас самостійно вирішуватиме, який режим роботи обрати – онлайн чи офлайн – шляхом голосування батьків,
– уточнив Пискун.
При цьому, за словами чиновника, остаточне рішення ухвалюватимуть, зважаючи на ситуацію зі світлом та безпеку у регіоні.
До слова, вже у понад 70 освітніх закладах звершили ремонти укриттів. Ще у 18 тривають – їх планують завершити до кінця року.
До теми На Кіровоградщині навчання у школах знову зазнало змін
Як вчаться діти в Україні
Київ
- Із 28 листопада школярі у Києві вчитимуться із 09:00 до 16:00 години.
- Так, місто запровадило режим мінімум до початку зимових канікул.
- Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.
- Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.
Рівне
- З 28 листопада навчання у школах та дитсадках Рівного відновлюють.
- Навчальні заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали, – очну чи змішану.
- Якщо у школі не буде світла – уроки триватимуть протягом світлового дня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
Полтава
- Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що діти знову повертаються до очного навчання. Зміни набувають чинності вже з 28 листопада.
- Відновлюють роботу школи і дитсадки.
- Учні, які навчалися онлайн, продовжать здобувати освіту у такому ж форматі.
Кіровоградщина
- У Кропивницькому дві школи навчатимуться очно, шість – дистанційно, решта 30 – у змішаній формі, повідомила очільниця міського управління освіти Лариса Костенко.
- З 28 листопада вчитися онлайн в олександрійських школах технічно неможливо, уточнив міський голова Сергій Кузьменко. Тому у громаді відновлюють змішану форму навчання. Батьки погодилися з таким рішенням.
- При цьому до кінця війни дистанційну форму навчання не скасовуватимуть. Якщо виключатимуть світло, задання учням даватимуть на самостійне опрацювання. Після цього школярі надсилатимуть свої матеріали на перевірку вчителям.
- Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко також повідомила, що до блекауту у Кіровоградській області з 453 шкіл на змішаній та очній формах навчалися 63% школярів.
- Там, де немає укриттів, діти увесь рік навчаються на дистанційній або змішаній формах.
Рівненщина
- офлайн – 188 шкіл;
- ️ за змішаною системою – 240 шкіл;
- онлайн – 118 шкіл.
Тернопіль
- Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що всі школярі міста навчатимуться у межах світлового дня – до 16 години.
- Такий графік діятиме, поки не стабілізується ситуація з електроенергією, додав очільник міста.