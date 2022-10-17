Українських дітей у Польщі безкоштовно готуватимуть до школи

Від початку повномасштабної війни Росії проти України за кордон виїхали мільйони українців. При цьому частина з них віддала дітей до іноземних шкіл.

Найбільше українців через війну виїхало до Польщі. Відповідно саме у школах цієї країни навчається найбільше українських дітей.

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Українських дітей безкоштовно готуватимуть до школи

Так, майбутні учні з України зможуть безкоштовно підготуватися до вступу у польську школу. У цьому їм допоможе Школа майбутнього першокласника. Сюди прийматимуть дітей віком 5 – 6 років. У групах буде по 22 дитини. Заняття відбуватимуться 3 рази на тиждень – з 17:00 до 19:00.

При цьому школа забезпечила перекус та необхідні матеріали для навчання. Організатором, до слова, є фундація "Незламна Україна".

Де готуватимуть дітей і що містить програма

Діти зможуть ходити на підготовку до школи у таких містах Польщі:

Варшава;

Краків;

Вроцлав;

Гданськ;

Катовіце;

Жешув;

Познань;

Бидгощ;

Люблін;

Лодзь;

Щецин;

Білосток.

Навчальна програма містить такі аспекти:

соціалізацію дитини;

розвиток мовлення;

цікаву математику;

розвиток логіки та пам’яті;

основи граматики;

підготовку руки до письма;

розвиток дрібної моторики;

пізнання навколишнього світу;

розвиток абстрактного мислення;

ритміку та вивчення польської мови.

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Як записати дитину

Навчання у школі стартує 1 листопада. Батьки майбутніх першокласників мають заповнити анкету на сайті програми за цим посиланням. Реєстрація – до 21 жовтня.

Скільки українських дітей вчиться у школах Польщі

Заступник міністра освіти і науки Польщі Томаш Жимковські повідомив, що станом на 12 жовтня у польських школах навчалося близько 200 тисяч дітей з України.

Ще приблизно стільки ж дітей здобуває освіту в українських школах онлайн, перебуваючи у Польщі.

У порівнянні з минулим роком більше українських учнів вчиться у загальних класах з польськими ровесниками. Так, зменшилася кількість таких школярів у підготовчих класах.