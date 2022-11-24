У Полтаві змінюють форму навчання дітей у школах та садочках

Все більше школярів у нашій державі йдуть на вимушені канікули або вчаться онлайн. Усе через ракетні обстріли Росією України 23 листопада.

Так, у дитсадках та школах Полтави змінюють форму навчання. Про це повідомив мер міста Олександр Мамай.

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Як вчитимуться діти у Полтаві

За словами Мамая, З 25 листопада школи і садочки міста переводять на дистанційну форму навчання.

Усе тому, що у закладах немає опалення та електроенергії, повідомила речниця Полтавської міської ради Аліна Рябокінь Суспільному. Відсутнє воно через ракетний обстріл з боку Росії 23 листопада.

При цьому мер заявив, що ці заходи є вимушеними. Також просить містян ставитися із розумінням до ситуації.

Поки такий формат навчання діятиме у Полтавській громаді, невідомо.

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Як вчитимуться діти в Україні

Чернігів

Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, що школи та садочки міста не працюватимуть до 28 листопада.

Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.

Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть 27 листопада.

Київ

Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.

Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.

При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.

Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.

Рівне

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.

Педагоги повідомили батьків про зміни.

Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.

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