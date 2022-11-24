У Полтаві змінюють форму навчання дітей у школах та садочках

24 листопада 2022 , 18:09
Читать новость на русском

Джерело:

Олександр Мамай

Все більше школярів у нашій державі йдуть на вимушені канікули або вчаться онлайн. Усе через ракетні обстріли Росією України 23 листопада.

Так, у дитсадках та школах Полтави змінюють форму навчання. Про це повідомив мер міста Олександр Мамай. 

Читайте Рекомендують піти на канікули: як вчитимуться школярі на Кіровоградщині

Як вчитимуться діти у Полтаві 

За словами Мамая, З 25 листопада школи і садочки міста переводять на дистанційну форму навчання.

Усе тому, що у закладах немає опалення та електроенергії, повідомила речниця Полтавської міської ради Аліна Рябокінь Суспільному. Відсутнє воно через ракетний обстріл з боку Росії 23 листопада.

При цьому мер заявив, що ці заходи є вимушеними. Також просить містян ставитися із розумінням до ситуації. 

Поки такий формат навчання діятиме у Полтавській громаді, невідомо. 

До теми В одному з обласних центрів України скасовують навчання у школах та садках

Як вчитимуться діти в Україні

Чернігів

  • Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, що школи та садочки міста не працюватимуть до 28 листопада.
  • Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.
  • Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть 27 листопада.

Київ

  • Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.
  • Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.
  • При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.
  • Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.

Рівне

  • Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
  • Педагоги повідомили батьків про зміни.
  • Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.
  • школам Кіровоградської області рекомендують піти на канікули. Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко розповіла, скільки можуть відпочивати учні.

Кіровоградська область 

  • У навчальних закладах Кропивницького можуть розпочатися канікули з 24 листопада. У такому разі вони триватимуть до кінця тижня.

  • Причиною цього рішення є відсутність електро- та водопостачання через обстріли російськими військами 23 листопада.

  • Більшість громад дослухались до рекомендацій. Лише у Дмитрівській та Суботцівській громадах та селищі Новгородка Кропивницького району навчаються онлайн. 

Автор: Марія Волошин