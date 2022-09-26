Які області України є лідерами з офлайн-навчання і скільки шкіл працюють очно

Багато українських школярів цьогоріч змушені навчатися онлайн через повномасштабну війну. Однак навіть під час воєннго стану все більше учнів повертається до очної та змішаної форм навчання.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що протягом останніх двох тижнів в Україні до очного навчання повернулося ще понад 20,5 тисяч осіб. Натомість на змішану форму навчання перейшло ще майже 120 тисяч учнів.

Важливо Ситуація складна: діти у київських школах навчатимуться і онлайн, і офлайн

Скільки шкіл в Україні працюють офлайн

Станом на 26 вересня, за словами міністра:

3115 шкіл працюють офлайн;

5339 – дистанційно;

4444 – змішано.

В очному або змішаному форматах навчається понад 2 мільйони 60 тисяч учнів, дистанційно – майже 2 мільйони учнів.

Які області є лідерами з офлайн-навчання

Найбільше охоплення школярів, які навчають очно, – у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях та місті Києві. Натомість у змішаному форматі – у Київській, Львівській та Одеській областях.

Скільки шкіл мають надійні укриття

Збільшення кількості дітей на очній формі навчання можливе завдяки облаштуванню надійних укриттів у школах. Так, в Україні вже майже 70% шкіл мають облаштовані укриття. Кошти на відповідні роботи виділяють з держбюджету.

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Як вчитимуться діти у київських школах

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що у київських школах запровадили гнучку форму навчання. Вона є змішаною: діти вчаться і онлайн, і офлайн. Усе залежить від бажання школярів та їхніх батьків. Натомість у разі потреби використовуватимуть різні формати навчання. Головне – аби школярам було тепло, адже ситуація є складною.

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