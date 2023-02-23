У школах України можуть запровадити відеофіксацію уроків
Джерело:Ірина Констанкевич
У Верховній Раді обговорюють доцільність запровадження в Україні відеофіксації навчання у школі. Зокрема, мовиться й про запис уроків.
Про такі дискусії повідомила перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич. Зокрема, питання щодо відеофіксації нардепи обговорили на засіданні підкомітету у справах сім'ї та дітей профільного комітету.
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У школах України можуть запровадити відеофіксацію
Констанкевич при цьому наголосила, що мовиться про відеофіксацію, яка має на меті саме фіксацію протиправних дій у школах. Таке відео за необхідності додаватимуть до звернення або доказу у суді. І його у жодному разі не оприлюднюватимуть у соцмережах чи ЗМІ.
На думку нардепки, відеофіксація матиме такі переваги:
- протидія булінгу та мобінгу;
- захист від неправдивих звинувачень;
- фіксація та розкриття крадіжок;
- дані щодо інцидентів між учнями та педагогами.
Серед недоліків натомість такі, на її думку:
- складність захисту персональних даних;
- значна вартість обладнання та його обслуговування;
- недосконалості законодавства (необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу).
Все ж Констанкевич вважає, що в Україні варто вивчити досвід відеофіксації навчання в інших країнах світу, зокрема, Ізраїлю, Великої Британії, Норвегії, Китаю, США.
Також вона запросила до відкритої дискусії щодо цього питання.
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Як реагують українці
Українці, зокрема батьки школярів, не залишились осторонь такого питання і написали свою думку у коментарях до поста нардепки. Вони висловились так:
- Навчання повинно проводитись в природній атмосфері, а не під наглядом як в тюрмі. Це стресовий фактор. В такому разі відеофіксація повинна бути в кожному кабінеті кожного чиновника і кожного робітника.
- Для чого все ускладнювати і так все не просто. А камери… для тюрми.
- Булінг буде відбуватися і поза межами камер …
- Проти.
- Тільки за.
- Дуже гарна ініціатива. Дуже зручно, коли є докази своєї роботи. При сумлінному виконанні обов'язків людині хіба шкода, щоб на неї дивилися, нехай вчаться і надихаються. А при спірних процесах всі учасники захищені.
- Поступово, але послідовно запроваджуємо тотальне стеження за усіма?
Як реагують українці на ініціативу запровадження відеофіксації навчання / скриншоти коментарів з фейсбук-сторінки Ірини Констанкевич