В одному з облцентрів Заходу України змінюють час навчання у школах

Так, школи та садки підлаштовують графіки навчального дня відповідно до ситуації. Відповідні зміни запроваджують і в Тернополі.

Читайте Неподалік – білоруський кордон: як після усіх змін вчаться діти на Рівненщині

Як вчитимуться школярі у Тернополі

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що всі школярі міста навчатимуться у межах світлового дня – до 16 години.

Такий графік діятиме, поки не стабілізується ситуація з електроенергією, додав очільник міста.

Про зміни в розкладі навчання директори повідомлять у кожній школі окремо,

– уточнив Надал.