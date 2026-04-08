Значна частина учнів на Харківщині вийде на очне або змішане навчання

На Харківщині планують вивести на очне або змішане навчання значну частину учнів. З початку навчального року 2026 – 2027 в Харківській області так має навчатися близько половини усіх школярів області.

Це до 100 тисяч учнів. Про це на брифінгу сказав керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише Суспільне.

Скільки учнів вчитиметься за партами на Харківщині?

За словами посадовця, плани в ОВА – на 1 вересня вивести 90 тисяч дітей в офлайн освіту.

Це приблизно половина всіх наших школярів,

– уточнив Синєгубов.

Загалом у Харківській області станом на 1 січня 2026 року перебували 142 218 учнів, повідомила Суспільному речниця ОВА Анна Гонтар.

Очільник ОВА при цьому заявив, що станом на квітень 2026 року в офлайн або змішаному форматах в області навчаються близько 50 тисяч дітей.

Посадовець повідомив також, що в області добудували 17 підземних шкіл станом на березень 2026 року. Ще 17 освітніх укриттів перебувають "у процесі реалізації" до 1 вересня.

Цікаво У Чугуєві Харківської області відкрили дві підземні школи: в укриттях почали навчання для понад 700 учнів. В місті організували підвезення дітей на уроки, розповіла Українському Радіо Харкова пані мер Галина Мінаєва. Одночасно в укритті можуть перебувати 320 учнів

