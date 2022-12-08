МОН планує реформувати історію у школах
Міністерство освіти і науки України має намір реформувати предмет історії у школі. Спочатку чиновники планують розробити відповідну концепцію.
Так, у МОН вже створили відповідну робочу групу. До її складу входять фахівці міністерства, освітяни, науковці та історики.
Читайте Знання – також зброя: 10 найкращих книг з історії для українців
МОН реформує історію у школах
Відтак очікують, що проєкт документа подадуть на розгляд директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН не пізніше 1 червня 2023 року.
Керівництво МОН розгляне відповідну концепцію реформування історичної освіти у школах до 1 липня 2023 року.
До теми "Містять легенди і символи": як вчити історію України за шевронами воїнів ЗСУ
В Україні заборонять російські джерела в освіті й науці
В Україні хочуть заборонити використання російських джерел інформації в освіті на науці. Верховна Рада вже погодила відповідний законопроєкт у першому читанні.
Автори законопроєкту заявляють, що використання російських джерел не дає можливості українським освітянам та науковцям покинути сферу впливу Росії.
Відповідно до тексту законопроєкту, складові освітньої, науково-освітньої програм та наукові дослідження програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені:
- на території держави-агресорки;
- державною мовою Росії;
- фізичною особою, яка є громадянином держави-окупанта;
- юридичною особою, зареєстрованою на території Росії.