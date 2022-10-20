Наскільки вчителі та батьки задоволені організацією навчання в Україні у час війни
20 жовтня 2022 , 15:52Читать новость на русском
Джерело:Державна служби якості освіти
Через війну Росії проти України навчання у закладах освіти нашої держави зазнало суттєвих змін. Багато дітей змушені вчитися дистанційно.
Останнім часом процес навчання переривають ще й постійні повітряні тривоги. Тож діти не завжди мають змогу нормально вчитися.
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Чи задоволені вчителі та батьки організацією навчання
Державна служба якості освіти з'ясувала, наскільки задоволені батьки та вчителі організацією здобуття освіти з початку цього навчального року у навчальних закладах.
|заклад освіти
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батьки
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педагоги
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74%
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72%
|
|
60%
|
72%
|
|
40%
|
20%
Наскільки налаштовані на роботу в умовах війни педагоги
- дитсадки – 64% вихователів; здебільшого ті, які працюють очно;
- школи – 40% вчителів.
- гуртки – 20% педагогів.
Чи хочуть діти вчитися
- Високий рівень мотивації дітей до навчання засвідчили – 35% батьків;
- достатній – 34%,
- низький – майже 7%.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.