Наскільки вчителі та батьки задоволені організацією навчання в Україні у час війни

Через війну Росії проти України навчання у закладах освіти нашої держави зазнало суттєвих змін. Багато дітей змушені вчитися дистанційно.

Останнім часом процес навчання переривають ще й постійні повітряні тривоги. Тож діти не завжди мають змогу нормально вчитися.

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Чи задоволені вчителі та батьки організацією навчання

Державна служба якості освіти з'ясувала, наскільки задоволені батьки та вчителі організацією здобуття освіти з початку цього навчального року у навчальних закладах.

заклад освіти батьки педагоги дитсадок 74% 72% школа 60% 72% гуртки 40% 20%

Наскільки налаштовані на роботу в умовах війни педагоги

дитсадки – 64% вихователів; здебільшого ті, які працюють очно;

школи – 40% вчителів.

гуртки – 20% педагогів.

Чи хочуть діти вчитися

Високий рівень мотивації дітей до навчання засвідчили – 35% батьків;

достатній – 34%,

низький – майже 7%.

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